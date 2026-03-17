私隱專員公署慶30周年 出版《AI迷城歷險記》 引導小學生正確使用科技保私隱

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今日(17日)出版全新小學生中文故事書《AI 迷城歷險記》（故事書），以生動有趣的故事情節，引導小學生正確使用人工智能（AI）及認識保障個人資料私隱的重要性。出版故事書為私隱專員公署成立30周年的誌慶活動之一，亦屬公署30周年「小學生保障私隱活動」的其中一項重點活動。活動獲得教育局支持，公署將派發故事書予全港所有小學作資訊素養學習教材。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，在AI和數碼科技迅速融入日常生活的時代，及早教導學生保障個人資料私隱和安全使用新科技尤為重要。公署希望透過故事書，以淺白易明且具吸引力的方式，協助小學生建立正確的保障個人資料私隱意識，為他們安全探索數碼世界奠下良好根基。

藉故事帶出保障個人資料私隱重要性

故事書以虛擬實境遊戲闖關為主線，透過講述三名小學生在「AI 迷城」中的歷險旅程，帶出多項與保障個人資料私隱息息相關的主題，包括正確使用 AI、慎用社交媒體、妥善處理及應對網絡欺凌，以及保護個人帳戶和尊重他人私隱等。故事書亦附設讀後延伸活動，鼓勵學校善用相關教材作延伸學習，並引導學生於校內外實踐保障個人資料私隱的良好習慣，提升他們在數碼環境中的判斷力及應變能力。

