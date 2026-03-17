荃灣2歲男童墮樓亡│專家籲家居安裝窗花屬基本要求  勿隨意移動傷者

荃灣恆麗園日前發生兩歲男童墮樓身亡悲劇，父母涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕，事件引起社會對兒童家居安全的廣泛關注。兒童權益及兒科專家均認為，此類意外絕對可以避免，零至兩歲的兒童開始學習行走，好奇心強，安裝窗花是最基本要求。專家同時提醒，一旦發生高處墮下意外，切勿隨意移動傷者，應立即報警求助。

幼童對有光線和聲音充滿好奇

香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉今（ 17日）在電台節目表示，這次事件父母均在家，但仍發生小童墮樓事件，令人傷痛，亦令市民反思家居安全的重要。她指，1歲多的幼童到達懂得攀爬和探索的年紀，會對有光線和聲音的窗外世界產生強烈好奇心。這個年紀的幼童，不懂得害怕，對高度和距離沒有認知。

黃惠玉提醒，家長需留意家中陳設會否對成長中的孩子帶來潛在風險，例如靠近窗戶的櫃可能成為孩子攀爬的「樓梯」。安裝窗花是最基本要做的事，以及要改動家居的裝置以防意外發生。除了墮樓風險，家長亦要注意其他家居陷阱，例如過去曾發生幼童誤飲裝在飲品瓶中的漂白水，或將顏色鮮艷的藥物當成糖果誤服的個案。

窗戶附近勿放置太多雜物或椅子

港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強在同一節目亦表示，對事件感到非常不幸，並指出類似意外以往一直時有發生。他憶述，十多年前曾有兒童從高處墮下，雖保住性命卻導致終身傷殘。他認為，類似的意外，其實是絕對可以避免。他指，為了保護成長中的小朋友，必須先做好家居安全措施，裝設安全窗花是不可缺少，及要上鎖，萬一客觀條件未能安裝窗花，可交由專業人員研究安裝定位器，限制窗戶開啟的角度，以保護小童不會意外墮樓。

葉柏強表示，非常鼓勵父母陪伴小朋友多些親子活動，減少打機或上網，當年幼小朋友在家裡玩耍時，家人亦要特別小心家居的安全，於窗戶附近盡量不要放置有太多雜物或椅子。

應馬上報警召喚救護車到場救援

他解釋，嬰幼兒在5、6個月大時已懂得攀爬，即使在嬰兒床內也可能翻越圍欄墮下。所以除了窗戶，葉柏強亦提醒數項家居安全要點，包括碌架床、高身梳化同樣有危險，建議在幼童活動範圍鋪設地毯或軟墊、加設閘門分隔廚房等存有火源或煤氣的區域、以及家具的尖角應用軟膠包裹，並使用簡單的安全裝置防止門或抽屜夾傷手指等。

對於今次事件該名父親自行將兒子送院的做法，兩位專家均表示理解家長當時的慌亂，但強調此舉極度危險。黃惠玉與葉柏強一致認為，面對嚴重意外，正確的做法是首先將孩子移離會有持續危險的地方，若是墮樓，不要隨意觸碰或移動傷者。葉柏強解釋，從高處墮下的傷者，極有可能出現頭部及頸椎創傷，若隨便移動，會令其創傷急劇惡化，影響中樞神經系統，所以最佳做法是馬上報警，召喚救護車到場進行專業救援。

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