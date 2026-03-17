天文台｜部分時間有陽光 日間溫暖 市區最高氣溫約25度
更新時間：06:45 2026-03-17 HKT
發佈時間：06:45 2026-03-17 HKT
發佈時間：06:45 2026-03-17 HKT
東北季候風正影響廣東沿岸。
本港地區今日天氣預測，部分時間有陽光。日間溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高兩三度。吹和緩偏東風。
展望未來一兩日漸轉潮濕，日間溫暖。星期五及星期六大致多雲及有幾陣微雨。
影響廣東沿岸的東北季候風會在今明兩日逐漸緩和，該區天氣漸轉潮濕。星期四廣東地區風勢微弱，早上沿岸有霧，日間相當溫暖。預料一股偏東氣流會在星期五至下週初影響華南沿岸，一道雲帶亦會覆蓋該區。
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