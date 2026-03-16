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北都｜何永賢︰正考慮在區內屋邨預留空曠平台 供無人機營運商運送藥物及生活物資

社會
更新時間：20:53 2026-03-16 HKT
發佈時間：20:53 2026-03-16 HKT

政府積極發展北部都會區。房屋局局長何永賢今日（16日）表示，當局正考慮在北部都會區的屋邨預留空曠的平台，供無人機物流營運商作日常貨物運輸用途，強調用途可造福邨內居民，例如為區內長者提供送餐服務、運送藥物及生活物資，縮短不同地區的距離，重申未來必定會有更多應用可能，用科技提升行業水平，也提升市民生活的幸福感。

分享低空經濟中房屋科技應用

何永賢在社媒發文，提及上周出席了香港城市大學、大灣區低空經濟聯盟和智慧城市聯盟聯合主辦的「低空經濟 — 智慧房屋物業管理的機遇與展望」研討會，分享低空經濟中房屋科技的應用。她提及「十五五」規劃綱要指出，要發展壯大新興產業，當中就包括推進低空經濟健康有序發展，而且要實施新技術新產品新場景大規模應用示範行動，加大場景培育和開放力度，加快新興產業規模化發展。

她指現時房委會轄下有197條屋邨，約84萬個單位，未來還有龐大的公營房屋興建量，正是房屋科技應用的理想場景。事實上，今屆特區政府亦積極推動建築科技、智慧屋邨管理，因此，她在研討會上也分享了有關工作。在建築方面，以無人機進行地盤監察，協助構建三維數碼模型，監管施工質量。

另外，何永賢表示，不論是建築期間或樓宇落成後的日常維護，亦可採用無人機結合人工智能技術，去檢查外牆、排水渠等，還有飛進較難施工的升降機井道或其他密閉空間，更精準反映或預測問題所在，減少建築工友的高危工作，也大大提升相關維護的效率，更便利居民的日常生活。
 

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