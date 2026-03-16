油價飆升｜航空公司燃油附加費增300% 貨運物流業協會斥加幅不合理 削香港競爭力

中東局勢緊張，帶動國際油價急升，本港多間航空公司相繼宣布大幅調整貨運燃油附加費。香港貨運物流業協會(HAFFA)對此表示強烈不滿，質疑部分航空公司的加幅遠超合理範疇，勢必對香港整體經濟及民生造成沉重打擊，影響本港競爭力，要求政府介入調查。

國泰貨運燃油附加費加幅達3倍

國泰航空日前宣布調整香港出發貨運燃油附加費，3月20至31日期間，短途每公斤0.9元調高289%至3.5元；長途由每公斤3.2元調高303%至12.9元。

本港多間航空公司相繼宣布大幅調整貨運燃油附加費。 ​

物流成本失控狂飆 費用將轉嫁至消費者

香港貨運物流業協會表示，本港多間航空公司大幅調整貨運燃油附加費，有航空公司的長度航線附加費增加超過4倍；短途航線附加費升幅亦近4倍，如實際原油價格30%至40%的升幅「嚴重脫節」。主席劉浩然批評該種肆無忌憚的漲價行徑，不僅將沉重的包袱強行轉嫁給貨運代理，更會引發災難性的跟風效應，導致整體物流成本失控狂飆，最終該筆龐大的額外開支，將毫無懸念地轉嫁至終端消費者，有機會導致供應鏈不穩，影響貨物流通，這無疑是對香港經濟動脈的打擊，更損害香港作為國際物流樞紐的根本競爭力。

協會強烈地敦促相關政府監管機構立即介入調查，並要求政府立即收回成命，重新恢復政府監管的燃油附加費機制，以保障市場公平競爭，防止航空公司利用市場地位及地緣危機牟取暴利，從而維護行業及公眾的根本利益。

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而香港付貨人委員會日前亦發聲明表達強烈不滿，批評貨運燃油附加費新收費漲幅驚人且不合理。委員會呼籲航空公司就有關收費調整解釋原因，並說明如何才會將附加費恢復至原有水平，並呼籲競爭事務委員會介入事件，調查貨運燃油附加費大幅上調的合理性。