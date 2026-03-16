伊朗局勢｜多間旅行社取消3月底前經中東轉機旅行團 復活節團未定安排
更新時間：19:13 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:13 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:13 2026-03-16 HKT
中東緊張局勢不斷升級，據報杜拜機場附近受遭無人機襲擊起火，民航局表示，機場暫停航班升降。阿聯酋航空發出通告，旅客未收通知前勿前往機場。多間本港旅行社今午宣布，基於中東局勢仍不穩定，決定取消所有於3月31日或之前乘搭阿聯猶航空(EK)、阿提哈德航空（EY）及卡塔爾航空(QR)經中東轉機之旅行團。
取消3.31前乘阿聯酋及卡塔爾航空 往中東或於中東轉機之旅行團
永安旅遊下午於社交平台宣布，由於中東局勢仍存在不確定性，為確保客人的安全與安心，取消所有3月31日前乘搭阿聯酋航空及卡塔爾航空，前往中東或於中東轉機之旅行團。旅行社將陸續聯絡受影響的顧客，通知相關安排，4月1日或之後出發之相關旅行團，稍後才會再作安排。
美麗華旅遊指，決定取消所有於3月31日或之前乘搭阿聯酋航空（EK）、阿提哈德航空（EY）及卡塔爾航空 （OR）經中東轉機之旅行團。客人行程若受到影響，團隊樂意協助轉往其他目的地。旅行社會繼續密切關注局勢發展。
縱橫遊宣布3月31日前前往/經轉機的中東團隊將被取消，已報團的團友可選擇轉團或全數退款。
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