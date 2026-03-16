伊朗局勢｜多間旅行社取消3月底前經中東轉機旅行團 復活節團未定安排

中東緊張局勢不斷升級，據報杜拜機場附近受遭無人機襲擊起火，民航局表示，機場暫停航班升降。阿聯酋航空發出通告，旅客未收通知前勿前往機場。多間本港旅行社今午宣布，基於中東局勢仍不穩定，決定取消所有於3月31日或之前乘搭阿聯猶航空(EK)、阿提哈德航空（EY）及卡塔爾航空(QR)經中東轉機之旅行團。

取消3.31前乘阿聯酋及卡塔爾航空 往中東或於中東轉機之旅行團

永安旅遊下午於社交平台宣布，由於中東局勢仍存在不確定性，為確保客人的安全與安心，取消所有3月31日前乘搭阿聯酋航空及卡塔爾航空，前往中東或於中東轉機之旅行團。旅行社將陸續聯絡受影響的顧客，通知相關安排，4月1日或之後出發之相關旅行團，稍後才會再作安排。

永安旅遊。

美麗華旅遊下午於社交平台宣布取消本月底或之前出發並經中東轉機的旅行團。

縱橫遊宣布3月31日前前往/經轉機的中東團隊將被取消

美麗華旅遊指，決定取消所有於3月31日或之前乘搭阿聯酋航空（EK）、阿提哈德航空（EY）及卡塔爾航空 （OR）經中東轉機之旅行團。客人行程若受到影響，團隊樂意協助轉往其他目的地。旅行社會繼續密切關注局勢發展。

縱橫遊宣布3月31日前前往/經轉機的中東團隊將被取消，已報團的團友可選擇轉團或全數退款。

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