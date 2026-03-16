外籍機師酗酒被吊銷體檢證書提司法覆核 民航處醫生反對解除吊銷證書建議 強調「好多嘢要考慮」

前國泰航空外籍機師10年前因酗酒問題遭吊銷體檢證書，他上訴後被民航處駁回並維持原判。他8年前入稟高等法院提出司法覆核，質疑民航處政策欠缺彈性，要求法庭推翻有關決定。案件今於高等法院續審，民航處飛行標準及適航部航空人員執照事務組航空醫學高級醫生鄺慶基出庭供稱，「決定吊銷體檢證書前有好多嘢要考慮」，包括專家報告、當事人過往醫療紀錄及檢測結果等，但他當年不同意同袍建議解除吊銷申請人體檢證書的決定，認為該同袍只是「用啲好舊嘅資料去支持」其建議。

鄺慶基曾拒絕解除吊銷體檢證書

申請人為Leelan Rukesh Marasinghe，答辯人為民航處處長。申請人於2005年加入國泰航空，2013年被診斷有酗酒問題，其後被停職停薪，接受治療並定期接受酒精測試。民航處飛行標準及適航部航空人員執照事務組航空醫學高級醫生鄺慶基及國泰航空醫學醫生Dr Horace Lee審核後，決定暫停其一級體檢證書，民航處於2016年正式通知他因健康狀況不適合擔任機師，按例吊銷其體檢證書。

申請人同年提出上訴，由醫生鄺慶基、Dr Robert Cocks及醫生何孟儀（Dr Mandy Ho）組成的上訴委員會審核案件，Dr Robert Cocks建議鄺慶基解除吊銷申請人的體檢證書之決定，但鄺慶基拒絕，Dr Robert Cocks遂於2017年2月辭職，現已不再居於香港。國泰認為申請人無法履行機師職能，於2017年1月13日解僱申請人。

申請人Leelan Rukesh Marasinghe。資料圖片

鄺慶基今出庭作供，申請方資深大律師韋浩德(Robert Whitehead, SC)問鄺，申請人主要針對3人吊銷其體檢證書的決定提出上訴，鄺指：「我唔同意。我哋最主要尋求真相」。鄺解釋處理上訴時，若申請人對決定有所懷疑，便需提供進一步資料，負責醫生加入新資料後再作全盤考慮，「睇吓有沒有之前不知道的資料，睇吓之前吊銷體檢證書的決定是否正確，需否（就吊銷體檢證書的決定）作出更正」，強調「每一個醫學決定都係好重要」。

強調解除吊銷證書須作多方考慮

韋浩德質疑鄺慶基及何孟儀兩名醫學人員為何都記不清楚當時有否決定吊銷申請人的體檢證書，鄺慶基指他們處理上訴時會討論並交換意見，最後達成共識，也需要進一步資料來釐清其決定，例如考慮控酒監控及精神科檢測測試結果是否正確、考慮專家報告及申請人的過往醫療紀錄。鄺重申：「下決定吊銷體檢證書之前有好多嘢要考慮」，亦指「身為醫生有職業操守」，故在會議紀錄寫下特別事項以便醫生作詳細考慮。

韋浩德指出，Dr Robert Cocks當時認為應該解除吊銷申請人體檢證書的決定，列明原因包括沒有證據顯示申請人曾飲酒，只是有文件顯示其酒精使用紀錄，故表明他認為持續暫停申請人體檢證書的決定應該撤銷。鄺慶基則表明「我唔同意」Dr Robert Cocks的分析，指出Dr Robert Cocks「用啲好舊嘅資料去支持」。鄺慶基亦指持續暫停體檢證書、暫時暫停體檢證書及解除吊銷體檢證書均完全不同，韋浩德質疑鄺慶基「玩文字遊戲 」及「挑骨頭」 ，鄺慶基即表示「我唔同意」。

案件明續。

案件編號：HCAL1457/2018

法庭記者：劉曉曦