宏福苑大火｜廉署累計拘23人 包括法團成員及承建商等 涉賄賂詐騙洗黑錢等罪
更新時間：16:57 2026-03-16 HKT
發佈時間：16:57 2026-03-16 HKT
發佈時間：16:57 2026-03-16 HKT
廉政公署於2025年11月27日就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，並展開全面調查。截至2026年3月11日，廉署先後拘捕共23名人士，年齡介乎33歲至75歲，包括工程顧問、承建商負責人、棚架工程分判商、業主立案法團成員、物業管理公司職員及中間人，他們涉嫌干犯賄賂、串謀詐騙、偽造帳目及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）等罪行。相關調查仍然在進行當中。
獨立委員會周四起舉辦聽證會
另外，就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今（16日）早表示，將於3月19日至4月2日，在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳舉行第一輪共8場聽證會，聽取證據。委員會會先聽取法律團隊的開場陳詞，預計需時數日。其後，委員會會聽取證人的口述證供，其中將包括宏福苑居民的口述證供。委員會將適時於其網頁公布每場聽證會會出席作證的證人具體名單。
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