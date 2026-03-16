Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜廉署累計拘23人 包括法團成員及承建商等 涉賄賂詐騙洗黑錢等罪

社會
更新時間：16:57 2026-03-16 HKT
發佈時間：16:57 2026-03-16 HKT

廉政公署於2025年11月27日就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，並展開全面調查。截至2026年3月11日，廉署先後拘捕共23名人士，年齡介乎33歲至75歲，包括工程顧問、承建商負責人、棚架工程分判商、業主立案法團成員、物業管理公司職員及中間人，他們涉嫌干犯賄賂、串謀詐騙、偽造帳目及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）等罪行。相關調查仍然在進行當中。

獨立委員會周四起舉辦聽證會

另外，就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今（16日）早表示，將於3月19日至4月2日，在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳舉行第一輪共8場聽證會，聽取證據。委員會會先聽取法律團隊的開場陳詞，預計需時數日。其後，委員會會聽取證人的口述證供，其中將包括宏福苑居民的口述證供。委員會將適時於其網頁公布每場聽證會會出席作證的證人具體名單。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
2026-03-15 17:35 HKT
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
02:11
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
突發
1小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
7小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
23小時前
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
9小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火
大國外交
9小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
7小時前