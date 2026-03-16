英國性罪行通緝犯、厭女網紅Andrew Tate兄弟現身香港 訪蘭桂坊遊維港

被英國當局以強姦、人口販賣等21項罪名通緝的網紅泰特兄弟（Andrew Tate及Tristan Tate），近日高調現身香港，包括到蘭桂坊夜蒲、坐船遊覽維港等，並在社交平台發布多段在港影片，引起關注。入境處回應指，會按照相關法律和政策處理每宗入境個案。

夜蒲蘭桂坊 吸引大批年輕男女合照

持有英、美雙重國籍的泰特兄弟為退役搏擊選手，近年轉型為宣揚厭女思想的網紅。據其社交平台資訊，二人早前在杜拜發起投票，詢問網民「我在哪裡可以走在街上不被人認出，也不會被支持者打擾」，在「中國」選項獲最高票後，二人隨即於上周五（13日）抵達香港。

連日來，兄弟二人在港行程受注目。網上流傳的影片顯示，二人上周六（14日）凌晨現身蘭桂坊，吸引大批年輕男女上前合照，人群中包括在JPEX案中代表林作的律師范德偉。Andrew Tate更在帖文中自稱「最後的超級英雄」（The last superhero）。

至昨日（15日），二人再度上載影片，可見他們乘坐遊艇暢遊維港，並在尖沙咀某星級酒店房間的露台上閒聊。此外，在較早前發布的另一段影片中，Andrew Tate與約十多名女子一同唱歌，弟弟Tristan Tate則在旁觀看。

涉強姦販運人口等21罪被兩地通緝

39歲的Andrew Tate與其37歲的胞弟Tristan Tate，因在網上宣揚極端男權思想及發表仇恨言論而充滿爭議。2023年，羅馬尼亞政府控告他們在當地成立犯罪組織，誘騙多名女性後對其進行強姦及暴力對待。

英國警方去年5月，就強姦、人口販賣、身體傷害及賣淫等合共21項罪行對二人發出通緝令。不過，由於羅馬尼亞的刑事訴訟尚未結案，二人目前仍可自由出入境，僅須定期向當地部門匯報行蹤。

入境處回覆《星島頭條》查詢時表示，不評論個別個案，會按照相關法律和政策處理每宗入境個案。