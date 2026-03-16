Gemini開放香港市場 「港話通」郭毅可：AI底層模型差異已不大 「回應市民所需」成核心分別

Google今日（16日）宣布，將逐步擴展Gemin AI網絡應用程式（web app）至香港所有用戶，稍後亦將涵蓋Gemini行動應用程式（Mobile App）。香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）主任、科技大學首席副校長郭毅可認為Gemini開放香港市民應用，對「港話通」不存在競爭，認為兩套AI走的方向不同，「港話通」是針對性、在地化便利香港市民，非如Gemini般僅僅是「回答系統」。

郭毅可：AI底層模型差異已不大 回應市民所需成關鍵

郭毅可舉例，不相信Google會關心香港市民的公共交通、或本地升學、賽馬資訊，指他們不會去考慮這些本地問題。他認為香港是完全開放的城市，在政府規範下，應歡迎Gemini進入市場，而好的功能亦要學習。不過他坦言，現時各AI底層模型差異已不大，關鍵在於如何回答或進行市民想知道、需要進行的動作。

「龍蝦」危機？郭：團隊正研究「AI治理」

至於OpenClaw「龍蝦」AI的數據安全風險，郭毅可指，「AI治理」正是其團隊（HKGAI）研究工作。他表示，當前AI智能體功能強大，能執行人類使用者可做的一切操作，但卻缺乏法律及社會責任約束。他形容人們的行為會受制約，但AI Agent（AI代理）卻不受，能「為所欲為」。

研發ClawNet 將AI「網住」管理龍蝦

因此他指出，團隊正研究人機共生智能體研發項目「ClawNet」，旨在將AI「網住」，使其在社會規範內可控、可追溯、可問責地運作。他指「ClawNet」並非將一切交由「龍蝦」去管理，而是由人來管理「龍蝦」，建立一個「龍蝦」組成的網絡，再讓「龍蝦」去協助人。

就OpenClaw安全風險一事，會否引起公眾對AI創新技術擔憂，郭毅可認為不存在新疑慮或危機，當AI聰明到辦事能力比人類高，需要考慮的是其責任、推動研究工作以完善系統安全性，「如果它笨、它幹不了什麼事情」。

記者：陳俊豪