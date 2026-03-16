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荃灣綫新信號系統首個上班日 港鐵稱列車班次整體運作暢順

社會
更新時間：15:36 2026-03-16 HKT
發佈時間：15:36 2026-03-16 HKT

今日( 16日 )為荃灣綫新信號系統投入服務的首個上班日，港鐵今日如常行駛平日列車班次服務乘客，至中午整體運作大致暢順，公司已特別增派車務及工程人員在沿綫候命，服務乘客。

新信號系統自昨日（15日）順利切換啓用，港鐵團隊一直密切監測其運作，確保服務水平。至於預期的磨合問題，包括列車停站時與自動幕門位置的配合、行車期間的自動車速調節等等，團隊均致力處理及進行微調，並持續收集數據，待凌晨收車後作整體檢視。

今日( 16日 )為荃灣綫新信號系統投入服務的首個上班日，港鐵指至中午整體運作大致暢順，已特別增派車務及工程人員在沿綫候命。
今日( 16日 )為荃灣綫新信號系統投入服務的首個上班日，港鐵指至中午整體運作大致暢順，已特別增派車務及工程人員在沿綫候命。

荃灣及觀塘綫深宵一至兩班列車到站時間會提早或延遲數分鐘到站

更換信號系統對任何鐵路來說均屬高度複雜和具挑戰的工程，但作為資產更新工作的一部分，有關工程有助保持列車服務與時並進，及推動智慧管理。港鐵會繼續密切確保新系統運作暢順，將對乘客服務影響減至最低。

在荃灣綫的信號系統完成切換後，其他市區綫(觀塘綫、港島綫、將軍澳綫)仍使用原有系統，因此維修工程車如常於深夜出動進行跨綫工作時，需要在新舊系統間作轉換。為此荃灣綫及觀塘綫於深宵的個別列車服務會作出調整；具體是於每晚11至12點，有一至兩班列車到站時間會提早或延遲數分鐘到站，讓工程車利用兩班列車之間的空檔作跨綫及跨系統調度。該段時間的列車班次數目維持不變，亦不影響尾班車時間。

 

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