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JPEX案｜林作陳怡等8人被控串謀欺詐及洗黑錢等罪 押後至6月1日再訊

社會
更新時間：15:34 2026-03-16 HKT
發佈時間：15:34 2026-03-16 HKT

網紅林作和陳怡等8人涉及虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，同被控串謀欺詐、洗黑錢及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等罪，涉款共約1.1億元。案件今午於東區裁判法院作提訊日，裁判官高偉雄押後案件至6月1日再進行交付程序。期間7名被告續准以原有保釋條件候訊，餘下1人沒有保釋申請，須還押候訊。

8名被告依次為，31歲鄭雋熹、28歲蕭穎謙、35歲林作、38歲陳穎怡、31歲店務助理區焯基、25歲健身教練趙敬賢、31歲梁綺湘、28歲何紀雯。他們被控串謀欺詐、欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。鄭雋熹今由大律師關百安代表，林作由資深大律師清洪代表，而區焯基今日無法律代表。

案件編號：ESCC2864/2025
法庭記者：雷璟怡

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