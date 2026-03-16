8000萬六合彩｜幸運二周二攪珠 「最旺投注站」現人龍 上班族 : 中咗就唔撈 !

六合彩「幸運二金多寶」明晚（17日）將攪珠，如10元一注獨中，預計今期頭獎高達8000萬元，吸引不少市民入場碰運氣。《星島頭條》記者今日（16日）到中環士丹利街一間投注站，有上班族趁午休時間到場「碰下運氣」，希望中獎後環遊世界、旅居海外；有人則打算將獎金留給子女。

上班族 : 中咗就唔撈 周圍去下旅行

在中環上班的杜先生表示，今期只是「輕輕買咗幾十蚊」，包括兩注電腦飛及兩注自選心水號碼，亦有挑選了生日號碼作為幸運數字。他稱，雖然過往曾中過數百元，中頭獎機會很小，但仍抱有希望；若幸運中獎，第一時間便會環遊世界，甚至考慮會旅居，「中咗就唔撈啦，唔做嘢，周圍去下旅行。」

亦有人希望中獎後將獎金留給子女，住在南區的退休人士毛先生表示，自己不時會來「最旺投注站」投注，最高曾贏得600多元獎金。他稱，今期用100元買了9張電腦飛及1張自選飛，想碰一碰運氣，「個個都話呢間意頭好，見有時間就過來買，又順便飲茶。（有冇心水號碼？）啲號碼都係亂咁撳，我而家都唔記得，都係碰下運氣啦！」

問及中獎最想做什麼，他笑言「乜都想做吓」，不過自己年紀漸大，買六合彩主要是「貪得意」，亦沒有什麼想買的；若有機會中獎，第一時間會「希望可以帶挈後人」，將獎金留給子女。

有剛好途經中環的黃大仙居民梁先生表示，今期用了約200元買彩票，全數以電腦隨機選號，「費事自己寫，（六合彩）都係靠運氣啦」。他稱，在多年前，曾幸運地中了一萬多元獎金，當時也是隨心地買，無特別心水號碼。問及中獎後願望，他坦言，自己完全沒有想法，因為「無諗過自己會中，都係求其買」，又笑言「咁易中咩？咁易中無窮人啦。」

居港多年、來自菲律賓的William表示，今日正好途經中環，得知這間投注站是「最旺」，所以特意到場一試手氣，合共用20元買兩注電腦飛。他透露，平日不時也會買彩票，平均一個月一次，若中了頭獎8000萬元，最希望帶家人環遊世界。

記者：何姵妤

攝影 : 吳艷玲

