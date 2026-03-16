地盤工涉與12歲女童非法性交後勒索 女童供稱性交前曾吸食被告提供「加料」香煙 後屢遭以性交片等勒索

22歲地盤工涉於前年7月尾與12歲女童性交，及後威脅該女童交出共約35萬元。涉案地盤工否認勒索等4罪，今於區域法院受審。案中女童在錄影會面稱，她透過交友應用程式結識男被告，被告帶她到樓梯間吸食疑似加入危險藥物的香煙，及後與她在住所內性交，又以其「大佬」會入侵其手機、及持有2人性交影片等理由，威脅她支付金錢，她於是從母親衣櫃中取錢交給被告，最終母親察覺及揭發事件。

吸食被告提供「加咗料」香煙後性交

被告董釗華，否認1項與年齡在13歲以下女童非法性交及3勒索罪。控罪指被告於2024年7月30日，在觀塘區秀茂坪安達邨某單位與當時12歲女童X非法性交；及於同年8月9日至9月10日分別3次以恫嚇方式，不當地要求X交出共35.4萬元。

X今透過視象形式作供，控方播放X早前在社工陪同下進行的錄影會面。X在會面中稱，她前年暑假透過交友應用程式結識被告，2人後來相約到被告所住的安達邨謙達樓見面，被告在樓梯間向她提供香煙，她最初拒絕，因為被告的煙「加咗料」，她看到被告把一顆白色物體弄碎後加入香煙，很臭及有「媒氣味」。惟被告表示「試啖啦」及稱不是毒品，她最終吸了一口，沒有任何感覺。

X續稱，她其後一直與被告保持聯絡，及至7月30日，2人相約食飯，飯後被告再帶她到謙達樓的樓梯間吸煙，及後被告把X帶到家中。被告到家後，表示感到無聊，她提議玩電子遊戲，被告則提出性交，她擔心懷孕一度拒絕，惟被告游說可使用安全套。X稱「唔識點樣拒絕佢（被告）」，兩人最終發生關係。

屢遭被告以性交影片等要脅付款

X稱被告在同年8月初，稱他所吸食的香煙是其「大佬」要求他所試及需要付錢，如果X不付錢，「大佬」便會入侵X的手機及進行不法行為，X便從母親Y的衣櫃中拿錢及交給被告，X其後封鎖了被告。惟被告後來找上X的同學及稱有X的性交影片，X便聯絡被告及詢問影片一事，被告稱其「大佬」早前已入侵其手機及拍下影片，並再要脅X給出10萬。

X稱她從Y的衣櫃中拿取10萬元及交給被告，惟被告其後再表示X把錢交給他及他收取懷疑危險藥物的過程被拍下，指警方正在尋找他們，「大佬」會找人頂罪，但X須支付25萬元，「一定要交……如果唔係會拉我」，X因此再拿錢交給被告；Y後來發現衣櫃內的金錢遺失，X才透露事件，最終報警。

案件編號：DCCC427/2025

法庭記者：王仁昌