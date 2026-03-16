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天氣︱春分熱辣辣 天文台連續兩日調高預測 3.19最高27度 上水跳升至3字頭

社會
更新時間：14:01 2026-03-16 HKT
發佈時間：14:01 2026-03-16 HKT

天文台︱本周五就是二十四節氣的春分，天氣漸漸變暖。天文台預測，周四（19日）日間「相當溫暖」，市區最高氣溫可達27度，而新界部分地區氣溫更有機會高達29、30度。

天氣︱周四上水高見29度

天文台九天天氣預報顯示，明日（17日）及周三（18日）最高溫度分別為24度及25度，而周四預測最高氣溫更達27度，較上一報預測調高一度，是繼昨日之後連續兩日調高預測。根據分區預測，當日下午上水氣溫更可能高達30度，石崗及打鼓嶺亦料達29度。

天氣漸轉潮濕

天文台預計天氣將逐漸潮濕，本周三（19日）至周五（21日）期間，相對濕度最高可達95%。隨後，從周六（22日）至下周三（26日），濕度雖會稍為回落，但最高相對濕度仍維持在90%。

天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區天氣漸轉潮濕。星期四廣東地區風勢微弱，早上沿岸有霧，日間相當溫暖。預料一股偏東氣流會在星期五至下周初影響華南沿岸，一道雲帶亦會覆蓋該區。

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