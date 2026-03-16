高級警司周毅剛涉三度於警總非禮女下屬 事主供稱遭摸臀及被捉住手摸褲襠

高級警司周毅剛涉嫌前年在警察總部三度非禮一名女同事，被控3項猥褻侵犯罪。周否認控罪，案件今於東區裁判法院開審。女事主供稱前年11月，被告在聚會期間摸她的臀部，貼近她的耳邊「佢話佢鍾意我，俾佢摸得唔得」，及「今晚喺度陪我好唔好」。事主拒絕後，被告捉住她的手放在褲襠，並再次在她耳邊稱自己「扯旗」，事主表示「唔想知」，被告之後再摸事主的腰及臀。事主感到害怕，並不斷向身旁的人移動，她不敢有太大動作，「就係唔想引起全部人嘅注意，但希望隔離嗰個幫到我」。

被捕警誡下稱「我無嘢講」

49歲男被告周毅剛，被控3項猥褻侵犯罪，他今由資深大律師許紹鼎代表。修訂及新增控罪指，被告於2024年6月19日，在灣仔軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X；以及同年11月1日在警察總部41樓會議室及41樓總務室猥褻侵犯X。

承認事實指，被告自2023年4月起駐守警務處支援部。於涉案時間，被告的辦公室位於警察總部41樓4131室，X為支援部行政主任，是被告的下屬，她的辦公室位於警察總部41樓總務室。2024年11月1月下午約4時半，支援部於會議室進行聚會，出席者包括被告、X等人。X於同年11月4日報案，翌日被告被拘捕，在警誡下稱「我無嘢講」。

X今以視像形式作供指，她於2021年加入政府，2023年加入警察支援部。她指被告是她的上司的上司，她工作上主要與高級行政主任交流，甚少與被告接觸，私下也無聯絡。

辦公室門外遭拍臀不知所措

X憶述前年6月19日的非禮事件，她當日在辦公時間站在被告的辦公室門外，與被告的秘書傾談，突然感覺到有人拍她的臀部一下。X四處張望見無人，突然被告在她的左邊出現，被告應是想進入辦公室。X形容拍的力度正常，感覺是被人以手掌拍，因手背應會感覺到關節位，而接觸面的弧度似手掌。X續指當時站在走廊位置，約有一個半身位寬。

被拍臀部後X感到震驚，不懂如何反應，「唔知係特登定唔小心」，她不敢有過大的反應，擔心其他人會看過來。她指被告其後無特別反應，走近詢問X與秘書正談論甚麼，X當刻仍「process緊」發生的事，又指被拍的力度不小，正常人如果不小心碰到女士，應會表示不好意思。「我又唔敢亂咁懷疑阿SIR，所以糾結緊」，X隨後返回自己的座位並將事件告知同事。

案件編號：ESCC3151/2024

法庭記者：雷璟怡