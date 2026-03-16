梅子林村命案 被告否認遭掌摑後大怒殺人 多次大力踩死者胸腔致骨折

52歲營地負責人2022年4月中涉嫌在馬鞍山梅子林村住所殺害38歲同居女友，女友遍體鱗傷、14根肋骨及肩胛骨斷裂，他翌早報案求助自首，警方到場發現死者赤裸倒斃，並發現可卡因、大麻等毒品及吸毒工具。被告否認謀殺罪，今繼續出庭自辯並接受控方盤問。控方指他案發前其實十分清醒，而他遭死者掌摑耳光後大怒，多次大力踩死者胸腔，有意圖殺害死者，更指出死者身上傷勢全由被告「一手包辦」。被告一概否認，只承認他曾拖拉死者身軀致她有拖拉式擦傷。

堅稱受毒品影響誤殺死者

控方開案陳詞指，案發於2022年4月13日晚上至翌早6時許，52歲男被告鄧龍輝與38歲死者霍倩儀，2人單獨在馬鞍山梅子林村單層石屋內，2人初則口角繼而動武，被告重創死者，翌早6時許報案自稱殺害了女友。被告在自願錄影會面中供稱，他案發前4個月與死者開始衝突頻生，大多圍繞工作金錢事宜，案發當晚兩人再起口角，當時反覆指稱死者是外星人，要盡快到屋外門廊地洞投胎轉世。

被告上周五自辯時稱，死者「咁麻煩咁想死」，他便要求死者「捐入個窿度死啦」，死者遂跟從其指示自行爬到門廊地洞；另稱死者身上多處骨折「可能我箍住佢嗰時，或者撞到枱角，或者可能箍住佢嗰時佢跌落地」。被告堅稱自己當日受毒品影響才誤殺死者，不承認謀殺。

否認被掌摑後大力踩死者胸腔意圖殺人

控方今繼續盤問被告，指出被告謊稱他與女死者在2022年4月14日曾性交，以及謊稱他箍住死者撞到枱角或死者倒地以致骨折，事實上當時被告十分清醒，沒有受「K仔」、可卡因、大麻等毒品影響，明知自己所作所為，而被告當時實遭死者掌摑耳光後大怒，便多次大力踩死者胸腔等，意圖殺害死者。被告一概否認。

辯方覆問被告時，問及死者膝蓋傷勢如何造成，被告則供稱死者當時跪低，相信是他搖晃死者，才造成死者膝蓋傷勢。法官李素蘭另指，警方拍攝到被告家中十分混亂，遂問被告家中是否經常是如此混亂；被告回答指當時其住所「好亂」是因為他「行嚟行去」及「抹血」所致。

案件編號：HCCC107/2024

法庭記者：劉曉曦