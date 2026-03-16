每日雜誌‧人物誌｜童年魚排嬉戲種下科研夢 黃晞晴破解港魚密碼填空白

繩子綁着蝦餌放進海裏，不消片刻就引來魚群。「我很喜歡這樣去看有甚麼不同的魚，因為不在魚籠裏，會有很多意料之外的驚喜。」海洋生態學家黃晞晴（Smiley）笑道。在馬灣的童年時光，她常穿梭於魚排嬉戲，忙着翻書辨認魚種。她說，香港水域記載的魚類逾1200種，關於牠們行為與食性的研究卻寥寥可數，於是立志研究本地魚類，冀填補空白。她近年的研究亦發現，本港野生黃花魚出現「食性轉換中斷」，營養級隨成長不升反降，為首次在海魚觀察到此現象。身為漁民後代，她亦盼承傳織網、浸籠與水上話等技藝，守護本地漁民傳統文化。

黃晞晴近年研究發現，本港野生黃花魚出現「食性轉換中斷」。 受訪者提供

Smiley祖父輩是以船為家的蜑家人。約上世紀80年代初，當時的政府安置漁民，其家族搬入馬灣養殖區，而家裏的魚排成了她小時候的「遊樂場」，也是她探索海洋生態的起點。其他同齡孩子放學在街頭玩耍，她則在魚排上觀魚、嬉魚。久而久之，她慢慢能分清泥鯭、梭羅魚、剝皮魚等多種魚類。

家裏的魚排是黃晞晴童年的「遊樂場」。

黃晞晴表示，上世紀80年代初，家族搬入馬灣養殖區。

「香港可找到1200種魚類」

「牠們會有不同的行為。」Smiley饒有興趣地細數不同魚類的可愛之處，例如斑魚在人靠近時會呆呆地凝視，雞泡魚受驚時會鼓起身體，放回水中又迅速游走；剝皮魚的粗糙皮膚和小角，也讓她感驚奇又趣味十足，「香港可以找到1200種以上的魚類，這個數字對我來說是挺驚喜的。」

家人是她最早的「老師」，作為經驗豐富的漁民，他們僅憑一眼就可辨魚，卻未能為她解惑。「有些魚他們會說是石狗公，有時又說是石獅、石崇，但很難講得出究竟怎樣去分辨。」她說。

黃晞晴是漁民後代，從小對海洋魚類感興趣。 受訪者提供

黃晞晴分享，經常會坐在浮板搖櫓前往魚排。

黃晞晴小時候在家裏的漁船上玩耍。 受訪者提供

相關研究全球僅得4篇

為了辨認魚類，她查閱網上資料，翻閱海外書籍。過程中，她逐漸發現關於本地魚類的行為、遷徙及覓食習性相關研究少之又少，「為甚麼香港這麼容易找到一些獨特的魚類，卻沒有甚麼研究？」而這個疑問最終促使年幼的她，立志投身海洋生態研究，「既然我是一個香港人，而我又喜歡這件事，沒有人做的話，我就做第一個。始終要有人去做，希望之後會有第二個、第三個人。」

長大後，Smiley報讀浸會大學生物系博士課程，利用飲食分析和穩定同位素分析，研究捕食者與獵物之間的相互作用，以及海洋魚類在生態系統中的角色。她近年的研究聚焦極度瀕危的野生黃花魚，發現本港的種群出現「食性轉換中斷」的情況，即獵物營養級降低，「正常一條魚在成長的過程中，會吃營養較高的魚去獲得多點能量，進而去繁殖及生存。」 她形容，這是海魚中首次觀察到的現象，也揭示除了過度捕撈，黃花魚瀕危的原因可能與食物出現問題有關。

雖然研究有驚喜的發現，但過程卻相當不易，「當時其實也挺冒險的」。她說，過往全球僅有4篇與野生黃花魚相關的研究，且均集中於東海，從未觸及香港水域，加上黃花魚屬遷徙魚種，並非全年都能在本港找到，幼魚通常會在6至7月出現，成魚則在9至12月回流產卵，連漁民也無法百分百確定牠們出現的位置。

野生黃花魚被國際自然保護聯盟列為極危物種。

野生黃花魚的耳石，在平衡感和聽覺方面發揮重要作用。

她不諱言，「我可以2年時間收集樣本，但如果出一篇文章跟別人說魚是隔了一年收回來的，到底是否應整合成數據？一年之間的變化可以很大。」所幸，在家人的幫助下，她聯絡到多位相熟的漁民，並在一年內收集到53條幼魚及20條成魚，足以進行實驗。

與漁民合作的過程，也讓她留下深刻印象。Smiley笑言，之後每逢碰面，漁民總會主動問她：「還需要魚嗎？研究做成怎樣？」令她很驚訝他們一直記得，還有不少老漁民向她表示，近年野生黃花魚越來越少見，「很希望我能找出原因，看看怎樣想辦法保護牠們。」她解釋說，在長年與大海為伴的漁民眼中，保護海洋是從小就有的概念，「他們很清楚自己靠海維生，就更應該保護。」

作為學者，也是漁民後代，Smiley對上一代漁民累積的捕撈智慧並不陌生。她指出，許多海洋研究離不開漁民，「很多時候做魚類研究，都要依靠漁民的技術。」在她看來，學者除了專注於研究，也應多花時間向漁民學習，「有責任去保留，還有推廣這個傳統。」

多年來，她一直努力記下長輩教過的水上話，也學習修補漁網、撒網、浸籠等技藝，「如何判斷水深決定落網位置、漁網應放多久，這些都是我們需要跟漁民學習的地方。」而這些知識，往往難以從書本或課堂學到，只能透過與漁民的長期相處慢慢掌握。

黃晞晴盼守護本地漁民傳統文化。

「讓更多人了解漁民文化」

然而，隨着漁業式微，這些傳統技藝正面臨失傳的危機。她歎言，在自己認識的親友之中，已很少有人願意接手上一代的漁業工作，不少年長漁民已八十、九十歲，甚至打算在離世後讓家人把魚排出售，「其實我覺得挺可惜的。」因此，她希望盡可能將這些知識記錄與保存下來，未來有機會在公開場合或與公眾交流時，再將這些傳統知識分享出去，讓更多人了解漁民文化。

今年11月，她將獨自踏上前往南極的旅程，除了觀察當地動物之外，她也希望在船上與在極地進行研究的學者交流，期待吸取新知識，「我想知道他們做研究時發現這些動物遇到甚麼問題，研究過程面對甚麼困難。」

黃晞晴計劃今年前往南極，期望與其他學者交流。

感恩家人背後支持 最愛大自然的未知與變化

Smiley的研究旅程，始終離不開家人的支持。她笑說，家人早已習慣她尋根究柢的性格，雖然未必能回答她所有問題，卻一直耐心聆聽她分享，陪她討論。這份陪伴，也不知不覺間支持她走上研究海洋魚類生態的道路。

她說，家人其實一直希望她從事較穩定的工作，例如在政府部門或辦公室任職，不需要在外日曬雨淋，「爺爺奶奶那一輩會覺得讀到博士，應該是在專業範疇工作，想不到我會出海捕魚。他們不太理解，為甚麼研究魚也可以是博士。」

「願意傾聽就很窩心」

然而，大自然的未知與變化，正是最吸引她的地方。她笑說，「如果要我選擇坐在辦公室還是去野外，我比較喜歡野外，因為大自然很多事情難以預計，很好玩。」

即使如此，她亦坦言，研究之路從來離不開家人在背後默默支持。每當遇到瓶頸，她都會向家人傾訴困惑，對方未必完全明白她的研究內容，仍願意耐心聆聽，甚至鼓勵她嘗試不同方法，「願意聽我說，本身就是一件很窩心的事。」

記者：潘明卉