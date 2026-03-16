孫燕姿啟德開騷兩場爆滿 帶動消費人流增兩至三倍 歌迷：「像大型嘉年華」

華語流行天后孫燕姿於13日及15日在啟德主場館舉行《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，吸引大批本地及海外歌迷入場，兩場演出均全場爆滿，場館內氣氛熱烈，觀眾揮動燈海合唱，歡呼聲不絕。

歌迷讚氣氛好 商場餐廳爆滿

不少海外歌迷專程來港觀賞演出。來自澳洲的歌迷 Zac 表示：「為這場演唱會特地飛來香港，啟德主場館的舞台、燈光和音響完全是國際天王天后級水平，真的很值得！」 他指此行在港逗留五天，除了參與演唱會外，亦計劃到訪多個景點、餐廳及商場。 「連同演唱會門票、酒店、餐飲和購物，旅程預算大約二萬港元。」他笑言，香港的盛事氣氛強烈，整個啟德區都充滿活力，「這不只是一場演唱會，而是一趟完整的城市體驗。」

孫燕姿吧歌迷會資深成員思宇表示，孫燕姿三度巡迴到港演出，但今次首次在啟德主場館開唱，是歌迷多年以來最期待的場地。「我從廣州特地來港，覺得啟德這裡的氣氛特別好，附近商場、餐廳全部爆滿，整個啟德區就像一個大型嘉年華！」

演唱會帶動人流增兩至三倍

演唱會亦帶動周邊商戶生意。啟德零售館多間餐廳人流較平日增加兩至三倍，晚市時段不少餐廳在演出開始前已大排長龍，輪候時間接近半小時；便利店部分飲品及即食食品亦一度售罄。

啟德體育園區過去一年已舉辦近50項、超過120場國際及本地體育與娛樂活動，主場館累計吸引逾190萬人次入場。體育園早前亦獲《時代》雜誌選為「2026年全球最佳勝地」之一。園方指，未來將繼續引入大型體育、文化及娛樂活動，為市民與旅客帶來更多精彩體驗，向世界展示香港的活力與魅力。