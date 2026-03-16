新聞追擊︱學生沉迷彈珠機 區議員促改領遊戲機中心牌照

自去年底開始，西貢區議員陳志豪已有關注區內彈珠機店情況。他表示，短短數個月內，將軍澳區內有不少新開店舖，吸引街坊前來光顧，而且比夾公仔機更受成人和小孩歡迎，「上年11月，區內只是得兩、三間，惟在4個月內倍增至5、6間，大部分開在商場、鄰近補習中心，有好多學生補習前後都會去玩。」

有小孩$300零用錢用$200玩彈珠機

陳志豪稱，收到有家長反映，擔心子女花費大量時間和金錢玩樂，「一星期有300元零用錢，用了200元在彈珠機上，家長主要是怕他們會沉迷」。現時經營彈珠機店須申領有獎娛樂場所牌照，他認為，彈珠機玩法上設有賠率及加注彈珠，或含有賭博成分，不應讓太年輕的玩家獨自接觸，促請政府修例，考慮改為要求申領遊戲機中心牌照，「可加上年齡限制（16歲以下），或者身穿校服不准進入等規定」，以加強監管彈珠機店。

若提供獎品須領特定牌照

民政事務總署回覆表示，根據《賭博條例》（第148章），經營有獎娛樂遊戲須領有「有獎娛樂遊戲牌照」。一般而言，若彈珠機店的營運涉及提供獎品，應領取相關牌照，並在營運期間遵守相關發牌條件。牌照處會按機制處理申請及相關查詢，並在申請人滿足相關發牌條件後批出牌照。至於個別處所是否需申領「有獎娛樂遊戲牌照」，要視乎處所的實際營運情況。

署方亦指，《賭博條例》的巡查及執法工作由警務處負責，當收到任何有關「有獎娛樂遊戲牌照」的投訴或舉報時，牌照處會將個案交予警務處調查。

食環署：過去3個月內17宗投訴無牌彈珠機店

食環署發言人回覆表示，一般而言，若彈珠機店的營運涉及提供獎品，須向有關部門申領「有獎娛樂遊戲牌照」。申請該牌照的前提是該場所已事先獲得署方發出「公眾娛樂場所牌照」。署方指，會按《公眾娛樂場所條例 》（《條例》） 的規定審批每宗申請，而獲發牌照的公眾娛樂場所須遵守《條例》及牌照條件內的要求。

署方亦稱，根據紀錄，於過去三個月共接獲17宗有關無牌經營彈珠機店的投訴。如發現有懷疑無牌經營的情況，會將個案轉介至相關部門作出跟進。

記者：何姵妤