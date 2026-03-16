新聞追擊︱彈珠機殺入街市 小學生扭計「玩兩手」 戒賭機構憂過早接觸賭博損理財能力

日本、台灣盛行的彈珠機店，近期在全港各區湧現，店家招徠顧客招數五花八門，當中有店舖竟在街市開設，疑欲吸引買餸的家長順道帶同小朋友到店；部分店舖推出「學生優惠」，吸引學生下課後或午膳時間光顧；有店舖則以高價產品如iPhone及超市現金券作為獎品。有戒賭輔導機構表示，彈珠機遊戲設計上符合賭博定義，憂慮尚未有分辨能力的年幼玩家過早接觸，長遠或影響其防範賭博及理財能力。

活動範圍開舖 專攻學生客

彈珠機店熱潮下，不少店舖選擇在學校、補習社及興趣班中心附近開設，專攻學生客。《星島》記者早前巡視多間彈珠機店，發現有店舖在屯門街市開設，吸引不少街坊買餸時，順道帶小朋友到店內遊玩；亦有剛放學的小學生經過時被彈珠機吸引，駐足在機前不願走，最後家長花了20元兌換50粒彈珠，陪同小朋友「玩兩手」，約15分鐘便玩光所有彈珠。

葵涌有商家則推出學生優惠，以星期一「著校服送珠」作招徠，學生只需身穿校服，就可以免費獲得20粒彈珠；粉嶺有店舖推出充值優惠，穿着校服或持有學生證充50元送150珠，店內可見有不少學生、青少年和情侶。

市面的彈珠機玩法大致相近，玩家購買彈珠後，每局至少投入5粒彈珠開始遊戲，系統會隨機在2、4、6、8和10倍之間出一個賠率，每個賠率有相應的目標坑道，若彈珠彈入該坑道，便可獲得獎勵彈珠（投入彈珠乘以隨機倍數），投入越多、獎勵越多。過程中，玩家可「加注」彈珠，最多投入為99粒，10倍獎勵最高990粒，每中50粒彈珠可獲積分卡一張。

有店舖開設網上禮品商店，以「玩彈珠贏大獎」作招徠兌換高價商品。

採積分制 iPhone做獎品

店舖一般採用積分制，讓玩家換取禮品，除了實用的家居電器如吸塵機、直髮夾，亦有深受學生歡迎的文具、遊戲卡包、盲盒公仔等。為了吸客，部分店舖更提供iPhone、無線耳機、遊戲機等高價獎品，亦有商家開設網上禮品商店，以「玩彈珠贏大獎」作招徠，可兌換智能手機、平板電腦、手提電腦、PS5遊戲機，甚至名牌香水、樂園門票及1,000元超市禮券。

「如果出的倍數高，入多些（彈珠），中獎機會就大些。」一名中學女生向記者「教路」，指玩彈珠機有技巧。她解釋，不同彈珠機的中獎機率各有差異，部分機台相對較易中，但需要自行摸索。

該中學女生透露，平日每次到店消費數十元，當日僅用50元兌換200粒彈珠，短短15分鐘便翻至數倍，雖然店舖有儲珠服務，但她的帳戶已累積至上限3,000粒彈珠，因此要將所有彈珠一次過「玩清」。過程中，她一度累積至「5大兜」彈珠，甚至玩到「想快啲完」，多次投入近百粒彈珠，希望快些輸清「唔好再中」，最終花約一小時才將彈珠「玩清」，換得近70張積分卡。

不少商家在店內擺放自助購珠機，供客人以電子支付或現金購珠。

戒賭機構：易產生「結果可控」錯覺

明愛展晴中心高級督導主任伍淑萍表示，彈珠機在設計上同時符合「涉及金錢」、「結果不可預測」及「結果不可逆轉」3項賭博定義。她解釋，玩家以現金購買彈珠作為遊戲本錢，當拉動控制桿後，彈珠跌落不同洞口的結果是隨機的，情況與六合彩攪珠相似；彈珠一旦跌入洞口，結果亦無法逆轉，可見遊戲設計屬一種賭博工具，除非是彈珠免費供人遊玩，否則難以否定其賭博性質。

她又提到，該遊戲容易令人產生「可控制結果」的錯覺，例如是透過調校拉桿力度，可影響彈珠去向，但實際上結果仍屬隨機；加上部分機種會顯示不同賠率，玩家可在同一局內不斷加注彈珠，「當玩家覺得自己有運氣，或者覺得之前幾鋪都有獎賞，就會越加越多珠」，容易誘發「追賭」狀態，令人出現成癮反應，「會越玩越長時間，去的次數亦都越密。」

對於不少學生放學後在彈珠機店流連，也有家長帶子女到店內消磨時間，她坦言，憂慮年幼玩家尚未有分辨能力，過早接觸與賭博相似的遊戲，長遠或會影響他們防範賭博及理財的能力。

她續謂，現時不少彈珠機店以積分制度換領禮品，大部分換領的禮品為公仔、文具等低價值物品，但有店舖擺放智能電話外盒等作陳列品，憂慮或會出現玩家與店員私下商討便可兌換高價禮品的情況，加上開設彈珠機店門檻較低，相關店舖或會持續增加，令更多青少年接觸到這種符合賭博定義的遊戲。

記者：何姵妤

攝影：汪旭峰