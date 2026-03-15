港鐵荃灣綫新信號系統啟用 田北辰：具「單軌雙行」提升穩定性

港鐵荃灣綫沿用多年的信號系統正式換代，並於今日（15日）啟用。實政圓桌召集人田北辰、實政圓桌立法會議員莊豪鋒今早到尖沙咀站，與港鐵代表實地了解運作情況。田北辰表示，新系統採用第二代「以通訊為本列車控制」（CBTC）技術，並具備「單軌雙行」功能，有望在突發事故時大幅減低服務受阻範圍，提升鐵路運作的穩定性。

新系統降低故障風險

田北辰指出，荃灣綫舊有的信號系統自1996年沿用至今，設備老化，而新更換的「以通訊為本列車控制」（CBTC）第二代系統，則採用無綫電技術傳輸信號，能大幅減少軌道旁的硬件設備，從而降低故障風險。他解釋，西鐵綫雖已採用第一代CBTC系統，但因依賴電纜傳輸，容易因震動而出問題；而荃灣綫、東鐵綫及南港島綫採用的第二代系統已實現全面無綫化，故障機會自然更低。

此外，田北辰表示，更重要的是，新一代工程師都不會處理舊系統代碼，換上現代化系統可以解決技術斷層問題。他亦重提2019年中環站的試車事故，指當時因追求比全球標準更複雜的系統而導致意外，最改用穩定的「標準」系統，令工程延後五年。

「單軌雙行」避免全綫癱瘓

新系統最重要的功能之一，是技術上可實現「單軌雙行」。田北辰表示，以往若任何路段出現故障，整條綫便會癱瘓。新系統則可在事故發生時，利用轉綫位即時調度，讓其中一條路軌作雙向行車，雖然班次會減慢，但至少能維持有限度服務，乘客無需中途下車轉乘其他交通工具。

不過，他對港鐵周日僅以3分鐘一班的非繁忙時間標準測試系統表示質疑，認為未能真正模擬平日繁忙時間2分鐘一班的壓力。他強調，在高密度班次下，列車能否精準對位月台幕門是「見真章」的重點，可惜是次未能實測。他期望港鐵在日後為港島綫、將軍澳綫及觀塘綫更換系統時，能採用平日繁忙時間的標準作更全面的測試。