李兆基紀念展《和光同塵》內地首站北京啟幕 續寫基業發展新章

恒基兆業地產集團創辦人李兆基博士紀念展《和光同塵》今日（15日）於北京正式啟幕。作為內地首站，恒基地產將先後在北京大學與清華大學設展，以文化展覽為載體，聯結高校青年與社會各界，在緬懷與追憶中傳遞這位商界巨擘「光而不耀」的處世哲學與赤子之心。本次巡展作為集團50周年系列活動之一，承載著企業文化記憶與精神脈絡，邀請社會公眾共同見證集團五十載發展成就。

開幕式於北京大學李兆基人文學苑舉辦，李兆基博士長女、恒基兆業地產有限公司租務部高級總經理李佩雯，北京大學黨委書記、教育基金會理事長何光彩，北京大學副校長、中國科學院院士朴世龍等嘉賓到場，共同為展覽揭幕。

現場嘉賓於展品前駐足交流，共同回顧李兆基的人生歷程與卓越貢獻。

李兆基珍貴藏品首度公開展出

李兆基博士長女、恒基兆業地產有限公司租務部高級總經理李佩雯表示，非常感謝各方夥伴支持，讓恒基地產有機會向公眾展示李兆基一生的成就，他尤其重視教育，特別是頂尖學府的人才培育，能夠為國內教育事業盡一份心力，他始終深感榮幸。此次紀念展，既展示他的人生故事，也回顧他的創業歷程，更是一份留給年輕人的禮物，希望大家從「和光同塵」的智慧中，汲取一份屬於自己的力量。

此次展覽分為「志存高遠」、「開基創業」、「潤物無聲」與「福澤延綿」四大篇章，分別聚焦李兆基的早年成長與赴港初心、洞悉行業潛力的開基歷程、遍及教育與民生的公益足跡，以及企業邁向新征程的精神延續。展覽面向內地觀眾首次公開展出李兆基的珍貴藏品和照片，致敬集團創辦人李兆基的人生歷程與商業哲學，亦是對集團發展脈絡的一次集中呈現，是一場關於企業如何在時代周期中堅守價值、回應社會責任的深度思考。面向未來，李家傑與李家誠作為集團接班人，將繼承父輩志向，商道與善業並濟，引領集團邁向新征程。

恒基兆業地產集團主席李家傑（左）及李家誠（右）。

首站落地高校 體現恒地重視人才培育

活動首站落地高校，亦體現集團長期以來對青年世代與人才培育的高度重視。多年來，李兆基及集團持續支持內地高等教育事業發展，在校區建設、科研支持、獎學金項目等方面長期投入，與北京大學、清華大學、復旦大學等多所頂尖高校建立了深厚聯繫。通過此次展覽，亦期待在交流與共創中激發關於城市未來與社會責任的更多思考。

北京大學站展覽將於3月14日至4月16日舉行，隨後將於4月22日至5月25日在清華大學展出。後續巡展也將陸續走進更多城市與學府，包括9月5日至10月26日於上海復旦大學展出，11月在順德博物館呈現。展覽免費向公眾開放，觀眾可通過集團會員體系一鍵星群小程序預約參觀。另外，配合恒基地產成立50周年，集團將於旗下北、上、廣三地項目陸續呈現一系列精彩活動及周年專屬禮遇，以誠意之舉串聯起每一位同行者，將感恩之心化為切實回饋。以傳承為根基、以創新為驅動，集團將在堅守初心之上，踐行面向未來的長期價值承諾，持續拓展城市生活與公共價值的更多可能性，與行業、社群夥伴及青年世代攜手同行，共同續寫時代新篇章。