小紅書晒「奇葩收症」 自稱公院醫生疑洩患者私隱 院方正檢視：倘違規會跟進
更新時間：16:14 2026-03-15 HKT
發佈時間：16:14 2026-03-15 HKT
發佈時間：16:14 2026-03-15 HKT
一名自稱香港公立醫院的醫生，日前在內地社交平台「小紅書」以「奇葩收症」為題發文，並附上一張懷疑截取自醫院管理局內部電子病歷系統的圖片，內容涉及一名年長病人的病歷及出院安排等敏感個人資料。九龍中醫院聯網發言人回覆《星島頭條》查詢時沒有確認涉事人是否公院醫生，僅表示聯網重視保障病人私隱，會檢視事件，如果發現有員工違規，會按既定程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。
曾呻工作壓力大：QE真不是人呆的地方
翻查該發帖者的帳號紀錄，其個人簡介自稱為「香港醫生」，曾於去年7月上載一張身穿印有「QEH」（伊利沙伯醫院）字樣醫生袍的自拍照，並以簡體字發文，抱怨在QE工作壓力巨大，形容「QE真不是人呆（待）的地方，早七晚六不間斷」，更表示「恨不得把午飯戒了」。
網民批缺乏職業道德
至於涉事截圖，雖然未顯示病人姓名及聯絡電話，無法直接識別其個人身份，但公然展示病人病歷的行為，引發大量網民留言批評，質疑發帖者缺乏職業道德，嚴重侵犯病人私隱。事件在網上發酵後，該帖文已於周五（13日）被刪除，目前已無法查看。
聯網：絕不容許員工以任何形式洩露病人私隱
九龍中醫院聯網發言人回覆《星島頭條》查詢時表示，聯網非常重視保障病人私隱，所有員工必須嚴格遵守相關規定，以保障病人私隱不受侵犯。聯網絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，如果發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。
《星島頭條》正向個人私隱專員公署查詢。
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