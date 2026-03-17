麥理浩徑︱行山客自製路牌浪茄灣「插旗」引小紅書打卡 漁護署指違法：可罰$2000兼囚3個月

近年，不少旅客喜愛來港郊遊或露營，西貢鹹田灣、西灣及浪茄灣等地成為熱門打卡熱點。然而，近日有行山客疑在浪茄灣沙灘上，組裝並豎立「藍底白字」麥理浩徑路牌拍照留念，事後疑未自行帶走，讓路牌繼續留在原處供其他旅客打卡，事件引發網民關注及熱烈討論。

行山客疑豎立「藍底白字」麥理浩徑路牌

漁護署回覆《星島頭條》表示，署方人員昨（16日）巡查浪茄灣沙灘及附近範圍，並沒有發現查詢所指的路牌，就片段會跟進及調查，並會加強巡邏有關地點，如發現違規活動，會採取適當執法行動。

漁護署：郊野公園展示標誌或擾亂土壤即屬違法

漁護署表示，根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人不得未經許可在郊野公園內展示任何標誌或擾亂土壤，否則即屬違法，可被檢控。一經定罪，最高可被判罰款$2000及監禁3個月。

籲勿擅自竪立路牌 倘發現違規請即報警或1823

署方提醒遊人切勿擅自於郊野公園內竪立路牌，以免觸犯法例。如遊人在郊野公園發現有人進行懷疑違規活動，在緊急情況下可報警求助，亦可致電1823報告，以便署方盡快跟進。

與自製路牌打卡：真的是賣力耗盡了

事緣有網民於社交平台發文，並附上一段影片。影片顯示有旅客在浪茄灣沙灘上，豎立一個比人更高的自製「麥理浩徑」路牌。發文的網民質疑，「班友仔嚟到香港咁樣搞，係咩玩法」。其後，亦有多位內地旅客於社交平台「小紅書」上打卡，分享與該路牌的合照，並留言稱「奔赴一場山海，真的是賣力耗盡了」。

網民諷：棟條柱就可以文化輸出

帖文在網上引起迴響。有網民質疑有關行為是否恰當，直斥此舉猶如「當自己屋企」，認為會破壞自然環境；亦有留言認為應嚴肅處理，「一見即報警」，並希望有關方面能關注及跟進事件。不過，也有網民理性探討，「佢係帶嚟影張相就抬返走，定釘埋落地？」。另有網民諷刺，「棟條柱就可以文化輸出」。