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醫委會改革︱政府：不會「懲罰」成員及審裁員 倘不稱職會「換人」 要求專家證人交報告設期限

社會
更新時間：13:27 2026-03-15 HKT
發佈時間：13:27 2026-03-15 HKT

醫委會一直被詬病處理投訴慢、裁決欠透明度，申訴專員公署早前批評醫委會在管理運作上有系統性問題，處理投訴過慢。政府正草擬法例改革醫委會，醫衞局今早（15日）在電視節目《講清講楚》表示，會就專家證人提交報告，成員改期開會等次數設上限，以避免無了期等待。局方指，若未能達標會考慮「換人」，惟稱不會對義務性質、非受薪的醫委會成員及審裁員設立「懲罰性」罰則。

不會對義務性質醫委會成員及審裁員設懲罰

局方認為，擔任公職者有責任與義務，若個別成員長期無法達到要求，當局會考慮其是否「稱職」，並可能作出換人。局方相信，對專業人士而言，這已是重要的問責方式。至於受薪的行政或法律人員，若出現嚴重失職，則會按現行公務員既定機制處理。

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稱局方訂立硬指標是「強人所難」

就改革後，究竟整體投訴處理可以加快多少，局方稱某些地方能夠改進，該些環節是能很大程度加快，但貿然由局方去訂立硬指標，則認為是「強人所難」。

雙非男嬰腦癱案遭醫委會拖延長達15年、更一度被「永久擱置聆訊」，引發政府修例改革醫委會，局方透露就在不同環節，訂處理時限的修例細節，包括研究在專家證人同意時，列出一個時限，例如報告須決定在一至三個月內提交，而非無了期等待；此外，聆訊小組成員在決定時間參與聆訊時，要有期限，不能說「我呢日唔得閒，嗰日又唔得閒。」局方預計，相關條例草案將在今年上半年提交立法會。

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公院收費改革︱次/非緊急病人求診減兩成

公立醫院收費改革實施兩個多月以來，局方表示急症室求診總人次錄得逾一成跌幅，次緊急及非緊急病人更減少近兩成，有效紓緩急症室壓力。同時，在減少資源浪費方面已見成效，例如俗稱「看門口藥」的眼藥水、止痛膏等非必要藥物需求下降，以及部分進階血液檢查的使用量均錄得約一成跌幅。局方又指，1萬元藥費「封頂」機制已發揮效用，至今已有超過750名病人受惠。

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