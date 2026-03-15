天氣｜初春「忽冷忽熱」 天文台調高預測3.19最高26度 「回南天」殺到濕度達95%

【天文台/天氣】初春天氣乍暖還寒，過去周末「翻風」天氣較為清涼，不過根據天文台預測，本周天氣將有所回暖，周四（19日）最高氣溫料達26度，上水或高見28度。

天氣︱周三起迎「回南天」

天文台九天天氣預報顯示，本港氣溫將逐步回升，明日（16日）至周三（18日）最高氣溫預計為24度，至本周四（19日），預測最高氣溫將升至26度，較對上一報提高了1度，當日下午上水更高達28度，市區則介乎25度。

冬去春來亦是「回南天」的季節。天文台預測，本周三至周五（18日至20日）期間，相對濕度最高將達95%。而由周六（21日）至下周二（24日），濕度則會稍為回落，但仍會維持在70%至90%之間。

天文台表示，現時影響廣東的乾燥東北季候風會在未來數日逐漸緩和，該區天氣漸轉潮濕，日間溫暖。預料一股偏東氣流會在本周後期影響沿岸地區。同時，一道雲帶會覆蓋華南。