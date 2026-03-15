港鐵荃灣綫換新信號系統 明早上班日將加派人手 籲出門前留意車務資訊
更新時間：11:17 2026-03-15 HKT
發佈時間：11:17 2026-03-15 HKT
發佈時間：11:17 2026-03-15 HKT
港鐵荃灣綫今日（15日）起換新信號系號，港鐵公司副總監（車務營運及本地鐵路）李婉玲表示，新舊系統切換過程順利，今日頭班車已準時於早上6時由荃灣站開出，截至目前，整體運作情況暢順。為應對明日（16日）星期一的上班繁忙時間，李婉玲指，港鐵將繼續加派人手駐守沿綫車站，以便在出現磨合問題時能迅速應對。同時，舊有的信號系統將會保留作為後備應變方案之一。她呼籲乘客出門前留意最新的車務資訊，以便行程更為順暢。
增派近200名人手 應對新信號系統初期磨合
在今日早上的營運中，港鐵觀察到一些個別的磨合情況，例如列車停車位置需要司機手動微調，以及月台幕門需要時間配合。李婉玲強調，這些均為獨立事件，因應有額外人手即時處理，對乘客並未構成重大影響。李婉玲說，為應對新系統啟用初期可能出現的磨合情況，港鐵已增派近200名額外人手，涵蓋車站、列車、車務控制室及工程團隊，在荃灣綫沿綫協助，確保將對乘客的影響減至最低。
料2029年完成市區綫信號系統更新
是次荃灣綫的更新為港鐵市區綫信號系統更新計劃的一部分，該計劃亦涵蓋港島綫、觀塘綫及將軍澳綫。李婉玲表示，港鐵預計未來每年為一條市區綫更換新信號系統，明年將輪到港島綫，並預期於2029年完成整個市區綫的信號系統更新工程。
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