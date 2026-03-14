甯漢豪 : 未來5年政府工程開支每年平均達1280億 冀鼓勵私人項目更快起動

發展局局長甯漢豪今日( 14日 )表示，財政預算案表明未來5年的政府工程開支，每年平均維持在1280億元的高水平，體現政府對基建及工程發展的承擔，亦希望鼓勵業界更豐盛成長，創造更多就業機會；另外政府亦陸續推出多項措施，鼓勵私人項目更快起動。

當局冀在無人機、機械人及AI方面推更多系統 提升生產力降低成本

甯漢豪出席香港工程師學會活動開幕典禮，致辭時表示，面對龐大工程量，要解決人才需求、提升生產力及降低成本，必須利用創新科技。政府過去幾年已在這方面打好基礎，例如推廣應用建築信息模擬技術（BIM）、組裝合成建築法（MiC）、綜合數碼平台（iCWP）、數碼工程監督系統（DWSS）、安全智慧工地系統（4S）等。然而科技發展一日千里，不進則退，為此，今年財政預算案提出撥款10億元注資「建造業創新及科技基金」，亦為香港建築科技研究院預留一億元，政府會善用有關撥款，與業界一同推動研發和應用，其中發展局已主動與持份者合作，希望在無人機、機械人及人工智能（AI）方面推出更多系統，先行先試，並推動私人界別採用。

甯漢豪續說，國家「十五五」規劃為建造業未來指明方向，要求提升這個行業的全球地位和競爭力，而香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，可發揮關鍵作用。香港多年來在大型基建項目的推展和管理累積豐富經驗，擁有優秀人才、世界水平的專業標準和卓越的工程項目管理，獲獎無數，為發展成為「國際基建中心」打好基礎，而政府正積極引入海外和內地的先進建築方法、物料和技術。展望未來，她鼓勵業界不單服務香港，亦要服務國家和世界，讓工程項目裨益全球人民和社會。