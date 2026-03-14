咖啡市集「深.啡」登陸長沙灣海濱 官商民合作振地區經濟

自從去年政府精簡程序，鼓勵善用商業項目中的公共空間後，長沙灣海濱首次迎來商業活動，由今日( 14日 )起一連兩日舉行「深．啡」海濱咖啡文化活動。新鴻基地產執行董事郭基泓今日親身到場支持，鼓勵市民到場一邊品味咖啡，一邊欣賞海濱景致，同時感受人寵共融的愜意空間。

郭基泓 : 官商民合作善用海濱長廊 打造旅遊、休閒及娛樂新據點

郭基泓表示，在新指引下舉辦咖啡節別具意義，既幫助企業在參與社區及慈善活動方面更具彈性，亦增強地區經濟活力。本次活動透過官商民合作，善用長沙灣海濱長廊的地理優勢，把海濱打造成集旅遊打卡、休閒消費及文化娛樂於一身的社區新據點，帶動人流及支持本地小店發展。新地期望未來配合維港兩岸海濱發展，進一步活化西九龍海濱，並繼續與政府及地區團體緊密合作，為區內帶來更多創新和正面改變。

「深．啡」活動由深青社、深水埗民政事務處、深水埗區議會提振地區經濟專責工作小組及新鴻基地產慈善基金合辦。

活動邀來25個主題攤位，涵蓋多間咖啡、輕餐飲及寵物生活品牌，市民除可品嚐咖啡及輕食外，亦可體驗咖啡拉花工作坊。

「深．啡」活動由深青社、深水埗民政事務處、深水埗區議會提振地區經濟專責工作小組及新鴻基地產慈善基金合辦。活動邀來25個主題攤位，涵蓋多間咖啡、輕餐飲及寵物生活品牌，市民除可品嚐精品咖啡及特色輕食外，亦可體驗咖啡拉花工作坊，與寵物在戶外打卡互動，欣賞音樂表演及社區團體與學校演出等，為海濱注入文化節奏與公共參與的氛圍。

為方便市民帶同寵物到訪，九巴寵物巴士團亦增設本舍西九TOWNPLACE站，並提供穿梭巴士服務往返不同區域。現場還設置寵物歷奇區，寵物友善打卡裝置及輕量遊樂設施，亦放置多張戶外休閒桌椅，此外，活動還推出商戶限定優惠和限定紀念品，滿足市民不同需求。