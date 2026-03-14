馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」納入社署主流服務 成青年精神健康服務重要一環

青少年自殺和心理健康問題日趨嚴峻，香港賽馬會慈善信託基金於2017年起動及策劃賽馬會青少年情緒健康網上支援平台 ─ 「Open 噏」，是全港首個專為有情緒困擾及即時危機的兒童及青少年，提供24小時網上文字輔導平台。社署去年中將「Open 噏」服務主流化，成為網上青年支援隊的重要部分，提供更全面及即時的網上情緒輔導支援。計劃今天（14日）迎來新里程，於大館舉行主流化典禮暨網上輔導科技平台發布會，出席的主禮嘉賓包括勞工及福利局局長孫玉菡、社署副署長梁綺莉及香港賽馬會董事羅碩瀚等。

馬會累計捐款逾2.5億港元 為兒童及青少年減輕情緒困擾

馬會董事羅碩瀚致辭時表示，馬會分三階段建立並拓展「Open 噏」計劃，累計透過其慈善信託基金捐款超過2.5億港元，在匿名保護的前提下，為兒童及青少年減輕情緒困擾，提升精神健康素養。計劃成果備受肯定，所以獲得社會福利署資助正式主流化，成為其青年精神健康服務的重要一環。

自 2018 年推出以來，「Open 噏」已服務接近140,000名兒童及青少年，近60%高危個案經介入後，風險有所下降，有效支援想放棄生命的年青人。計劃亦培訓了逾1,600名社工和逾1,200名義工，提升了處理青少年情緒困擾和提供網上文字輔導的能力。除了即時紓緩年青人情緒困擾外，「Open 噏」亦視每一次網上對話為寶貴的契機，適時連結年青人至合適的線上及線下服務，特別是在全港18區設立的45個「賽馬會平行心間」，確保他們能夠獲得全面而持續的支援。

「Open 噏」引入人工智能技術辨識危機程度

「Open 噏」更引入人工智能技術辨識危機程度並分析服務數據，不斷優化及更新服務，讓服務更到位。「Open 噏」所創立的網上輔導科技平台，至今已發展到成熟階段，能複製及拓展至協助其他有需要的服務對象。賽馬會家長聊闊空間計劃正是應用到「Open 噏」輔導科技平台技術，為家長提供網上輔導服務。計劃自去年推出以來反應正面，實在令人鼓舞。

馬會日後將進一步開放「Open 噏」的輔導科技平台，支持更多社會服務機構服務創新，期望平台能夠降低開展服務的成本，協助更多有需要的市民及早獲得適切支援，應對不斷轉變的社會需要。

馬會一直重視公眾精神健康，積極支持多項針對不同群體的情緒支援服務。除「Open 噏」外，其他項目還包括賽馬會平行心間，透過學校和區内的平行心間專屬空間，為受情緒困擾的年輕人提供以青年為中心的全天候心靈支援；以及賽馬會樂齡同行計劃，透過結合跨界別力量協助改善晚年抑鬱的社會問題等。