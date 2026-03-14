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啟德體育園膺《時代雜誌》「全球最佳勝地」 成唯一入選香港景點 突顯「香港主場」競爭力

社會
更新時間：16:10 2026-03-14 HKT
發佈時間：16:10 2026-03-14 HKT

《時代雜誌》近日公布年度「2026年全球最佳勝地（World's Greatest Places）」名單，剛踏入開幕一周年的啟德體育園成功入選，成為榜單中唯一來自香港的景點，不僅彰顯其作為國際級綜合體育及休閒娛樂地標的定位，亦突顯「香港主場」在全球旅遊及盛事版圖上的影響力與競爭力，成為備受國際矚目的全新旅遊目的地。

啟德體育園將繼續引入高水平體育、文化及娛樂活動

啟德體育園發言人表示，非常榮幸獲《時代雜誌》選為全球最佳勝地之一，這不僅是對啟德體育園世界級設施及多元體驗的肯定，亦彰顯香港作為國際體育及盛事之都的吸引力。啟德體育園將繼續引入高水平體育、文化及娛樂活動，為市民與旅客帶來更多精彩體驗，向世界展示香港的活力與魅力。

「2026年全球最佳勝地（World's Greatest Places）」名單精選全球100個最值得到訪及體驗的卓越目的地，涵蓋酒店、郵輪、餐飲、文化設施、博物館、公園等，具備創新理念、文化體驗或嶄新旅遊價值的地標景點。

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