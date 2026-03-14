首屆大灣區無人機足球聯賽在港舉行 陳美寶落場操控無人機 與年輕健兒即場切磋

中國香港無人機運動總會今（14日）在香港知專設計學院舉行舉辦首屆粵港澳大灣區無人機足球聯賽，匯聚廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、肇慶、香港及澳門10個城市的無人機運動健兒同場競技，旨在促進區內青年在航空科技與體育運動的交流。

陳美寶：將盡快公布低空經濟申請數目及推動進度

運輸及物流局局長陳美寶表示，無人機及低空經濟作為國家發展戰略，早於2024年已首次出現在國家政府工作報告，香港亦在短短兩年，透過科研機構、政府部門及立法會的共同努力，從法規修訂到試行項目，逐步推動相關發展。運輸署已頒布低空操作手冊，便利業界申請，並將盡快向社會公布申請數目及推動進度。她指出，低空經濟不僅限於商業應用，亦涵蓋運動競技。是次活動結合航空科技、運動競技與STEM教育，讓年輕人透過操控無人機參與足球活動，別具意義。她強調，培訓年輕人至關重要，導師的用心教導及院校的大力支持令人鼓舞。她寄語各位健兒「一飛沖天」，帶領大家邁入低空經濟的新征程。

職訓局推動無人機課程 培育低空經濟技術人才

職業訓練局執行幹事唐智強表示，低空經濟是推動新興生產力的重要引擎，香港近年亦積極推動相關發展。職訓局為學生和在職人士開設多個不同領域的無人機課程，並積極推動科普教育，為中學生舉辦無人機相關體驗活動，鼓勵他們及早了解和接觸相關技術及專業發展方向。他期望與政府、業界以及大灣區合作夥伴保持緊密合作，在人才培育和專業能力方面持續提升，培養掌握新技術的人才。

陳美寶及唐智強聯同香港隊代表，一同參與無人機足球明星賽。兩位嘉賓亦親身落場操控無人機，與年輕健兒即場切磋技術。

首屆粵港澳大灣區無人機足球聯賽經過全日激烈角逐後圓滿落幕，東莞代表隊榮獲冠軍，中國香港東區無人機協會獲得亞軍，深圳代表隊取得季軍，另有表現優異的隊伍獲頒優異獎。香港知專設計學院及香港專業教育學院（李惠利）工程系系主任楊紹軒以及中國香港無人機運動總會會長鄒偉傑擔任頒獎嘉賓，為冠亞季軍及優異獎隊伍頒發獎項。

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記者、攝影：張琦

