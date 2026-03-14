智慧交通聯盟正式成立  陳美寶：今年目標讓自動駕駛逐步走向商業營運

「智慧交通聯盟」今（14日）正式成立，聯盟由智慧出行、自動駕駛、公共交通及科技創新等領域的企業共同組成，旨在匯聚業界力量、配合香港智慧交通政策部署，推動自動駕駛與智慧出行加速落地。

成立儀式今早在數碼港舉行，運輸及物流局局長陳美寶、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘和運輸署署長李頌恩等出席並擔任主禮嘉賓。陳美寶致辭時表示，「智慧交通」不僅是單一技術的革新，而是一項涵蓋城市管理、法規安排與出行文化的系統性工程。她表示，今年的目標是讓自動駕駛由試驗邁向規模化，並逐步走向商業營運。她指，香港具備世界級交通基建，有高度標準化的道路網絡及世界領先的國際金融平台，有優勢吸引內地及海外自動駕駛龍頭企業來港。

研推展「交通管理平台」料香港仔先試行

她續指，正積極研究推展「交通管理平台」，希望利用大數據和人工智能技術，推動交通管理數字化，預計首先會在市區的香港仔試行，並考慮陸續推展至更多區域。平台會整合更多交通數據，預測變化、識別樽頸、制定應急方案，協助管理同時方便市民規劃行程。她指出，香港仔區域雖小，但人車爭路情況頻繁，亦有很多小巴及巴士出入，一旦發生事故便會造成阻塞。平台將協助提升事故處理效率，保障行人及公共交通通行。

談及的士服務改革，陳美寶表示，4月1日起，全港的士必須提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼及一種非二維碼支付。她希望推動的士行業升級轉型，為市民提供更好的服務 。她又指，政府去年10月通過網約車平台規管框架，預計今年第四季讓首批合法網約車平台投入服務。

同場舉辦了「智慧交通圓桌論壇」。

左起：陳恒鑌、楊楠、李一凡、鄭葉青、及朱嘉敏。

張欣宇：聯盟助推動智慧交通加速落地

智慧交通聯盟理事長張欣宇表示，香港在智慧交通方面，有優越的環境，不僅可以通過自動駕駛等技術發展新的產業機遇，更可以通過技術提升包括點對點交通、公交等服務的效率和質素，造福市民。他表示，聯盟將成為政府、業界與市民之間的橋樑，推動智慧交通在香港加速落地。

聯盟由立法會議員陳紹雄擔任創會主席，創始機構會員包括機管局、港鐵和數碼港等。聯盟以「創新、協作、可持續」為核心價值，重點聚焦輔助駕駛與無人駕駛技術發展，將通過搭建業界領先企業、研發機構及政府部門之間的跨界交流合作平台，共同促進香港智慧交通生態的協作與發展。

聯盟將着重推動技術與政策溝通

成立儀式同場舉辦了「智慧交通圓桌論壇」，聯盟成員及業界專家就「智慧交通及自動駕駛在香港的未來發展」進行深入探討。論壇聚焦政策解讀、技術挑戰與創新路徑，以及跨界協作模式。

展望未來，聯盟將着重推動技術與政策溝通、累積示範場景的實證經驗、促進交通營運與科技企業之間的協作，並探索與大灣區城市在測試、標準和場景方面的互補空間。聯盟期望在務實基礎上，促進本地智慧交通逐步成熟，為未來更廣泛的應用打好基礎。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元

