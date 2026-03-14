天氣｜氣溫續回暖 3.19再現回南天？ 濕度升至最高95% 薄霧有微雨
更新時間：12:21 2026-03-14 HKT
發佈時間：12:21 2026-03-14 HKT
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春天天氣乍暖還寒，受乾燥的東北季候風影響，今日(14日)正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至百分之五十或以下，氣溫介乎16至22度，未來一兩日大致天晴，日間乾燥，內陸地區日夜溫差較大。
根據天文台9天天氣預測，天氣將進一步回暖，明日(15日)最低氣溫回升1度至17度，回高氣氣溫則有23度。周二(17)及周三日(18日)仍然溫暖，最高氣溫有24度，當中周三晚上沿岸有薄霧。
天文台又預計隨著季候風在下週初至中期逐步緩和，華南氣溫回升，天氣漸轉潮濕。下周四(19日)氣溫介20至25度，大致多雲。早晚有薄霧及一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及溫暖；下周四及周五(20日)同樣潮濕，濕度介乎75-95%，隨後幾日，除周六(21日)濕度介乎70-90%，周日(22日)及周一(23日)濕渡均高度95%，22日早上有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，而23日則短暫時間有陽光。早晚沿岸有薄霧，日間溫暖。
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