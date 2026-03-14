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港鐵｜荃灣綫新信號系統明日投入服務 磨合期或現車門與月台幕門對不準情況

社會
更新時間：10:35 2026-03-14 HKT
發佈時間：10:35 2026-03-14 HKT

港鐵表示，荃灣綫的新信號系統通過多重嚴謹的測試、安全驗證和檢測，將於明日（3月15日）投入服務。港鐵人員會於今晚（3月14日）收車後切換信號系統，荃灣綫於明早自頭班車起會使用新信號系統行車，並將維持當日的正常列車班次。

港鐵就切換信號系統制訂嚴謹程序

港鐵已就切換信號系統制訂嚴謹的程序，致力確保切換過程暢順，亦已制定全面的應變措施。公司呼籲乘客明天出門時，留意港鐵車務情況的最新公布。

新信號系統投入服務後的磨合期，預計可能會出現不影響行車安全的個別情況。例如，列車停站時車門與月台幕門的位置或未能完全精準對齊，或於個別路段出現自動的速度調整。港鐵會持續密切監察新信號系統的運作，及作出所需的微調讓列車運作更為順暢，亦已制訂全面的應變方案，包括增派車務及工程人員在沿綫候命，以盡快處理及減低對服務的影響。

明早（3月15日）自頭班車起會使用新信號系統行車，並將維持當日的正常列車班次。
明早（3月15日）自頭班車起會使用新信號系統行車，並將維持當日的正常列車班次。

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