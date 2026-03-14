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伊朗局勢｜鄭恩賜：市民毋須過分擔心短期波動 需堅守分散投資原則             

社會
更新時間：09:38 2026-03-14 HKT
發佈時間：09:38 2026-03-14 HKT

近日中東局勢緊張，積金局行政總監鄭恩賜提醒市民，強積金是長線退休儲蓄計劃，毋須過分擔心短期波動，並鼓勵成員，特別是年輕人可採取較進取的策略，及堅守分散投資原則，確保強積金能穩陣持平地推進。

行政費削半 savings 目標可慳500億元

強積金「積金易」（eMPF）電子平台自去年6月啟用以來，成效顯著。鄭恩賜今（14日）在電台節目表示，電子化帶來的規模效益，讓行政費得以大幅下調，預計明年平均行政費將降至0.29%，較積金易平台推出前減半。他預測，隨著電子使用率及資產值持續上升，原先估計需十年才能達到的0.2%至0.25%的收費水平，可節省500億元，甚至有機會在五年之內達到。這筆節省下來的費用將直接惠及全港的「打工仔」。

鄭恩賜表示，目前「積金易」平台，12個受託人及其下22個計劃已成功遷移至平台，資產總值佔強積金體系98%。僱主註冊率已達七成，而約三分之一的僱員亦已完成註冊。

他指出，平台的推出成功扭轉了過往依賴紙本操作的習慣。在此之前，三分之二的強積金指示是透過紙本提交；平台啟用後，情況完全逆轉，現時平均有七成的指示是透過電子方式進行，最近2月份的電子化比例更高達八成半，反映用戶逐漸適應並樂於使用更便捷的電子服務。

目標年中就供款入息水平提交建議

另外，強積金供款最低及最高入息水平約12年未有調整，積金局表示正檢討2022至2026年周期入息水平。鄭恩賜表示，根據法定檢討機制，若緊貼當前的入息數據，最低入息水平應為10,500元，而最高入息水平（按全港入息第90個百分位數計算）更應達到60,000元，與現行的30,000元有相當大的距離。不同持分者都認為有必要調整，惟對於調整的幅度，勞資雙方意見不一。積金局會考慮不同因素，包括就業收入數據等提出建議，標在今年年中向政府提交具體建議方案。

對於「積金易」平台啟用初期接獲約2,400宗投訴，鄭恩賜解釋，相對於平台處理近750萬宗交易，投訴比例極低。投訴主要源於用戶需要時間適應新系統，例如僱主在填寫供款表格時出錯，或僱員因過往在不同受託人登記的姓名格式（如英文名縮寫、全名次序）與身份證不完全相符，導致戶口資料未能即時顯示。他強調，積金局團隊正持續優化平台設計及用戶指引，以改善用戶體驗及減少相關問題。

強積金「全自由行」首階段年底推行 

另外，積金局正分兩階段推行強積金「全自由行」安排，首階段預計於今年底推出，主要涵蓋2025年5月1日（即取消對沖方案實施日）或以後入職的新僱員。這些僱員將可每年一次，將其僱主強制性供款的部分，自由轉移至自己選定的強積金計劃。

至於第二階段，即擴展至所有現職僱員的安排，政府預計於明年上半年向立法會提交修例草案。他預期，隨著「積金易」平台的普及、取消對沖的實施，以及「全自由行」的推出，這三大舉措將共同賦予「打工仔」更大的自主權去管理其強積金資產，在競爭下亦有助推動市場降低收費，同時提升服務。

「懶人基金」（即預設投資策略）自2017年推出至今近九年，鄭恩賜表示，積金局正對其進行全面檢討，預計年底完成並公布結果。檢討範疇廣泛，包括收費水平、自動降險機制及資產配置，會重新審視股債比例等。

鄭恩賜亦重申，積金局歡迎政府考慮將「北部都會區」發展相關的長期債券納入強積金可投資產，前提是能為計劃成員帶來好的回報。對於有建議容許市民以強積金作置業首期，他則明確表示，政府已表明需維持強積金作為退休保障的初衷，不會考慮此建議。

拖欠供款擬設兩級附加費加強阻嚇

對於僱主拖欠強積金供款的問題，鄭恩賜強調，大部分僱主都是奉公守法準時供款，過去一年無法追回的欠款只是約為1,700萬元，相對於每年數百億的總供款額，比例相對是少數目。為促使僱主盡快補交欠款，他指，局方正研究財政預算案中提出的「分級制」附加費建議。現行做法不論拖欠多久，附加費劃一為欠款的5%，缺乏遞進式罰則。他指，新建議傾向設立多一級或兩級附加費，如由5%增至10%，對拖欠時間較長的僱主需繳交更高罰款，從而鼓勵其盡早還款。積金局即將就此展開諮詢，收集持份者意見後再交由政府立法。
 

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