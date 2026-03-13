Botox麻醉命案 | 九旬名醫李宏邦永久除牌 醫委會 : 信納其神經認知障礙症無法逆轉

93歲的整形外科名醫李宏邦於2018年為女銀行家張淑玲「打Botox」，涉於麻醉時混合使用4種藥物，令張過度鎮靜，最終昏迷不治，被控誤殺罪，惟高等法院去年底裁定他患上認知障礙症，因不適合答辯，獲無條件釋放。醫務委員會在今日( 13日 )刊憲，頒布將李宏邦從普通科醫生名冊中永久除去。

李宏邦患神經認知障礙症無法逆轉 且會繼續惡化

醫委會主席鄧惠瓊在公告中指出，醫委會在今年2月4日會議上，信納李宏邦因健康理由，加上在精神上不再適合從事內科、外科或助產科執業，故按照《醫生註冊條例》，頒令其永久除牌。醫委會同意健康事務委員會意見，認為李宏邦所患的神經認知障礙症已無法逆轉，且會繼續惡化，故作出上述決定。