五月天演唱會︱消委會接191宗投訴 涉款逾53萬元 15宗本地投訴不滿「綵排特別場」安排

台灣天團五月天四日啟德主場館演唱會突然取消3月24日「頭場」，改為3月29日「出道日」開新場次，引發歌迷不滿，連日來向消委會作出投訴。消委會指，截至今日（13日）下午5時，共接獲191宗有關五月天演唱會取消3月24日場次的投訴，當中93宗來自本地消費者，98宗來自非本地消費者，當中大部分是內地消費者。投訴涉及總金額為539,877元，金額最高的本地個案涉及7,900元，而金額最高的非本地個案則涉及8,000元。其中有15宗本地投訴涉及不滿本月24日舉辦的「綵排特別場」相關安排。

消委會指，留意到主辦單位已於昨晚（12日）公布「綵排特別場」的細節和退款安排，將會繼續和主辦單位保持密切聯繫及跟進事件。

相關新聞：

五月天演唱會︱消委會接174宗投訴 涉款逾48萬元 主辦方：3.25起啟動退票程序

五月天演唱會︱主辦方：24日演出改為40分鐘綵排特別場 邀購買當日場次觀眾參與 門票仍全數退款

五月天演唱會︱突取消頭場惹不滿 消委會接24宗投訴涉款$6.3萬 促主辦方交替代方案