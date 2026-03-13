旺角「流星雨」格仔舖突結業 35歲男負責人疑攜遊戲卡離境被控盜竊准保釋
發佈時間：18:07 2026-03-13 HKT
旺角銀城廣場「流星雨」台式彈珠機及格仔舖早前突然結業，多名租客自1月起未能收取寵物小精靈遊戲卡的銷售收入，損失數十萬元。35歲男負責人周二離境時被捕，身上疑藏有多張遊戲卡，今早於西九龍裁判法院首次提堂，被控1項盜竊罪。被告暫准毋須答辯，押後至5月11日再訊，期間獲准以5萬元現金等保釋。
35歲店舖經理王鴻軒被控於2026年2月2日，在香港九龍旺角西洋菜南街2號銀城廣場1樓123-129及157-172號舖偷竊現金港幣120,430元，而上述物品為男子柯敬揚的財產。
案件編號：WKCC1241/2026
法庭記者：陳子豪
