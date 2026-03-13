涉於紅山半島單位內襲擊女子 銀行家否認普通襲擊罪4月開審

52歲銀行家董凱鐿涉嫌於去年4月，在紅山半島某單位襲擊一名女子，被控一項普通襲擊罪。董今於東區裁判法院否認控罪，裁判官高偉雄預計審訊需時3日，排期案件於4月24日、27日及28日進行。期間被告續獲准以一千元保釋。

被告董凱鐿（TUNG, KENNETH HOI-YI），控罪書上無報稱職業，他被控一項普通襲擊罪，指他於2025年4月19日，在香港島赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊中國籍女子鄧春美。

案件編號：ESCC1217/2025

法庭記者：雷璟怡