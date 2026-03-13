Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉於紅山半島單位內襲擊女子 銀行家否認普通襲擊罪4月開審

社會
更新時間：18:01 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:01 2026-03-13 HKT

52歲銀行家董凱鐿涉嫌於去年4月，在紅山半島某單位襲擊一名女子，被控一項普通襲擊罪。董今於東區裁判法院否認控罪，裁判官高偉雄預計審訊需時3日，排期案件於4月24日、27日及28日進行。期間被告續獲准以一千元保釋。

被告董凱鐿（TUNG, KENNETH HOI-YI），控罪書上無報稱職業，他被控一項普通襲擊罪，指他於2025年4月19日，在香港島赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊中國籍女子鄧春美。

案件編號：ESCC1217/2025
法庭記者：雷璟怡

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
4小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
影視圈
7小時前
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
01:32
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
政情
7小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 14:48 HKT
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前