基層醫療署推「共同治理網絡」 整合預防篩查轉介等 冀5年70萬人參與

基層醫療署推出「基層醫療共同治理網絡」，進一步整合疾病預防、篩查、診斷、治理及轉介服務，首階段為期5年，目標參與人數約70萬。署方表示，網絡服務對象包括慢性疾病高風險人士、婦女、長者等，合資格市民登記成為地區康健中心會員及同意參加「醫健通」後，可按人生各階段的健康需要，獲得全周期健康管理。

現時針對「三高」的「慢性疾病共同治理計劃」會恆常化，與為參加者提供乙肝篩查和治理服務的「乙型肝炎共同治理計劃」一起納入網絡。基層醫療健康助理專員林美怡表示，目前在醫管局家庭醫學診所就診而情況合適的病人，以及「普通科門診公私營協作計劃」參加者，亦可透過網絡參與相關服務。署方指，「慢性疾病共同治理計劃」推出至今逾20萬市民參與，較預期提早10個月達標。大學研究亦發現，參加計劃的糖尿病患者，與沒有參加計劃的患者相比，達理想血糖水平的機會率高出約280%；高血壓患者達理想血壓的機會率，較沒有參加計劃的患者，高出約47%。

基層醫療署即日起推出「基層醫療共同治理網絡」。陳浩元攝

鼓勵市民多做預防及篩查

談及未來發展，林美怡指會擴大涵蓋病種，擴展醫務化驗項目，加入放射診斷。長者服務方面，基層醫療署將在2026/27年度起，分階段整合衞生署長者健康中心服務至「基層醫療共同治理網絡」，研究引入中醫藥服務。至於婦女健康服務，會研究在「樂妍站」引入針對婦女健康需要的中醫藥服務。此外，網絡計劃涵蓋季節性流感疫苗接種。

基層醫療健康專員彭飛舟表示，以往服務由個別病種主導，但人生不同階段有不同健康管理需要，網絡鼓勵市民在康健中心或家庭醫生層面，多做預防措施及篩查，提升健康管理，「康健中心會成為服務樞紐，讓市民獲取資訊及服務。」他透露，未來網絡下的多項計劃將以「慢性疾病共同治理計劃」安排為基礎，會與醫生業界商討如何完善服務，期望更多家庭醫生參與，「不單是資助、共付額等，亦要與他們檢討如何運用相關藥物、如何檢查等。」

基層醫療署將在2026/27年度起，分階段整合衞生署長者健康中心服務至「基層醫療共同治理網絡」。資料圖片

至於兒童健康服務及癌症篩查會否轉到網絡，彭飛舟指，學生健康服務會隨時間納入基層醫療署的服務範疇，仍與衞生署商討；而癌症篩查計劃「不用轉都做到改善」，正檢討「轉與不轉之間」有何好處，「因為其實用同一班醫生。」

推「慢病共治」 料10年慳27億元

翻查新一份《財政預算案》，由2026/27至2030/31年度，政府將有時限撥款25.21億元推行「基層醫療共同治理網絡」。彭飛舟說，撥款將用於恆常化「慢性疾病共同治理計劃」，以及擴大化驗、藥物服務等，認為要待網絡完善後，再檢討下一步資源投入。被問到推行網絡可節省多少醫療開支，他表示未有具體估算，但引述研究指，若繼續推行「慢性疾病共同治理計劃」，10年內可節省27億元醫療開支。

記者：蕭博禧