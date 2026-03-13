香港公共行政學院辦國情國策研討會 李明逵：需親身感受國家發展了解國情

香港公共行政學院今（13日）舉辦邁向二十周年主題論壇「國情國策研討會」，內容包括主題演講《中國特色大國外交》、主題論壇《十五五規劃與大灣區融合—香港的角色與定位》等。

李明逵：對國家了解不能只停留在理論層面

香港公共行政學院院長、前警務處處長李明逵表示，學院會不忘初心，繼續全力做好香港公共行政培訓工作，希望未來能夠多做些香港公營機構的國情培訓班，包括國家發展、經濟、外交國防、歷史文化、民生等方面。李明逵認為，對國家的了解不能只停留在理論或書本文字層面，要親身感受國家發展，這亦是未來幾年的工作方向。

香港公共行政學院理事會主席王英偉致辭時表示，在世界百年未有之大變局加速演變、香港經歷由亂到治、由治及興的背景下，學院將深耕三大使命，包括做國家戰略的研學者與傳播者；做香港善政治理的參與者與推動者；做區域治理合作的聯結者與創新者。

王英偉提到，學院累計舉辦超過500期培訓項目，內容涵蓋公共治理、法治建設、廉政治理、經濟金融、文化教育、警務管理以及國情研習等多個領域。他形容這不單是數字的累積，更是思想交匯、智慧沉澱的過程。

張維為 : 背後有強大祖國 香港前途只會越來越好

復旦大學中國研究院院長張維為進行主題演講《中國特色大國外交》，分析當前國際局勢與中國外交定位。他引述外交部長王毅在兩會記者會上的表述，指出中國外交為動蕩世界提供穩定性和確定性，主張通過和平方式解決爭端，包括俄烏戰爭及伊朗局勢。

他提到曾於2024年訪港，並與行政長官李家超見面，形容印象深刻。回顧過去一年，張維為認為香港發展良好，尤其現時有很多「潑天流量」，如中東資金有意來港，在此基礎上背後亦有強大的祖國，相信香港前途只會越來越好。

記者、攝影：曹露尹