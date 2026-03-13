涉北角貨車失控溜前撞傷人 司機否認危駕罪4月29日受審
去年6月中一輛貨車在北角長康街與英皇道交界，懷疑失控溜前撞向燈柱，導致一人受傷。47歲貨車司機今於東區裁判法院否認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，裁判官高偉雄排期案件於4月29日進行一日審訊。期間被告續獲准以2萬元保釋。
被告鄧波，報稱貨車司機，被控於2025年6月15日，在香港長康街與英皇道交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致梁耀基身體受嚴重傷害。
辯方表示被告否認危駕致傷罪，但願意承認不小心駕駛罪。控方則指早前已拒絕被告的商討，因此被告在庭上否認控罪。控方續指有5名控方證人，辯方能夠同意大部分案情，亦不會爭議證物鏈等，雙方預計1日審訊便足夠。因此高官排期案件於4月29日進行審訊。
案件編號：ESCC3119/2025
法庭記者：雷璟怡
