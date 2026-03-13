強制舉報虐兒｜截至2月底接66宗個案 孫玉菡：數字溫和 社福界舉報最多

《強制舉報虐待兒童條例》今年1月20日正式生效。勞工及福利局局長孫玉菡在接受電台專訪時表示，截至2月底，政府共接獲66宗懷疑嚴重虐兒的舉報個案，涉及70名兒童。他形容條例實施成功而平穩，數字屬溫和。他指，在接獲的個案中，以身體虐待類別較多。就舉報者的專業背景而言，社福界從業員的舉報最最多，其次則分別來自醫療界別及教師專業。

政府按季統計並分析涉虐兒舉報相關數字

孫玉菡表示，政府參考外國經驗，原本預期條例生效後，懷疑虐兒舉報數字會即時出現顯著升幅，但目前並未觀察到此一現象。他認為，應是政府在法例正式推行前，進行大量前期準備，使相關專業人士清晰了解其工作、責任和相關流程，從而促使機制得以平穩推行。

孫玉菡補充，目前關於新例的查詢仍然眾多。他認為任何新法例實施時，大家希望釐清細節屬正常，亦在預期之內。政府將會按季統計並詳細分析涉及虐兒舉報的相關數字。

「一戶一社工」展現擔當 社會應予支持及點讚

社署在大埔宏福苑推行「一戶一社工」模式，為約1980戶居民提供輔導及支援。孫玉菡表示，社署約2,000名員工幾乎全體動員參與，除了社福及心理支援，亦兼顧不少不屬於社工範疇的工作。他認為同事們展現擔當，社會應予支持及點讚。

孫玉菡指，今次火災涉及人數多，受助規模大，當局採用「一戶一社工」模式是正確及應有之舉。他形容社工人手幾乎全體出動是史無前例，面對的問題眾多且從未遇過，例如居民安置、捐款申請等，並非恆常社工工作。為減輕居民奔波及煩惱，社工肩負更多責任，同時協助反映居民需要，因此當初果斷推出有關安排是正確的。

他理解「一戶一社工」工作並不容易，社會的認同和支持是最大鼓舞。政府亦提供實質支援，例如在交通津貼上更具彈性、假期安排上令同事更安心。他指現時社工工作已很順暢，預計隨居民長遠居住安排落實，宏福苑的工作會逐步回復平穩，但部分有家人離世或本身需要較多社福協助的家庭，相信跟進支援的時間會很長。

孫玉菡冀今年第三季完成招募家庭安裝意外偵測系統

港交所慈善基金將推出全新照顧者先導計劃，贊助為高風險照顧者家庭安裝「智能意外偵測系統」，以加強安全保障。孫玉菡表示，期望計劃能在今年第三季完成招募家庭參與及系統安裝工作。有關智能系統不會拍攝人面影像，能有效保障私隱。

孫玉菡指出，系統主要功能包括偵測跌倒、長期靜止，甚至具備煙霧探測能力。若被照顧者在家中跌倒，卻無力求救或按動平安鐘，連接系統的24小時支援中心可即時獲悉情況，盡早介入提供協助。孫玉菡強調，香港地方小，人口老化速度快，若能善用科技輔助，對照顧者及被照顧者而言均是好事。他續稱，已委託樹仁大學在系統試行一段時間後進行成效評估。

「全球人才高峰會周」具「畫龍點睛」作用

此外，孫玉菡提到本月舉行的「全球人才高峰會周」，形容此活動對香港多項招攬人才策略具有「畫龍點睛」作用，能讓全球目光聚焦香港，展現香港是高端人才集聚地。

孫玉菡表示，政府持續進行搶人才工作，現階段可更聚焦於挽留人才。對於中東局勢不穩，他認為過往的調查顯示，不少選擇來港的海外專才認為香港安全、低稅制及充滿機遇。雖然外部環境變幻莫測，但香港仍能保持安全穩定的優勢，對人才的吸引力自然會提升。