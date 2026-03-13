山頂纜車｜今早一度電腦系統故障暫停服務 運輸署：已恢復正常
更新時間：10:13 2026-03-13 HKT
發佈時間：10:13 2026-03-13 HKT
發佈時間：10:13 2026-03-13 HKT
山頂纜車今早（13日）一度因電腦系統故障暫停服務。運輸署早上10時50分表示，山頂纜車服務已恢復正常。
山頂纜車將於本周一至昨日（12日）暫停服務四天，以進行年度纜索常規維修保養，今早恢復服務，但不足一小時便因電腦系統故障再暫停服務。
城巴增設服務
因應山頂纜車暫停服務，城巴現正安排15號線在花園道纜車站增設臨時巴士站，便利旅客前往山頂繼續行程。
城巴正密切現場情況，並會視乎需求調整班次，疏導人潮。
