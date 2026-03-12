大律師公會發布新指引 規範社交媒體使用及執業推廣 包括禁用成功率招徠

大律師公會今日（12日）向全體會員發通告，發布《關於執業推廣的指引》（Guide Concerning Practice Promotion）。大律師公會表示，注意到隨科技發展和資訊傳播方式出現，執業推廣變得多樣化，而近年大律師使用LinkedIn、Facebook、小紅書等社交媒體進行專業交流及推廣趨普及。而任何在網上發布的內容，不論其受眾範圍，都有可能被廣泛傳播並聯繫到大律師的專業身份，從而對公眾信心及司法形象構成影響，公會認為有必要就此提供清晰指引。

禁止與其他大律師比較 不得以「成功率」招徠

根據《指引》，大律師使用社交媒體進行執業推廣須遵守大律師《行為守則》第八章的規定。部分重點包括禁止發布誤導性內容、不得發布不準確、無法核實或可能誤導公眾的陳述；亦不應與其他大律師、律師或任何其他專業的成員作出比較或批評、或宣稱個人的執業收入及「成功率」。

《指引》又提到，大律師地位特殊，有鑑於此重要角色，會員應維護公眾對司法制度的信心，並在評論、發布或分享社交媒體平台上的材料時務必謹慎。而大律師亦應正確使用頭銜及資歷，例如釐清「法學博士」（JD）學位持有人的正確稱謂方式，並不得將海外的執業資格年份用作暗示在香港的資深地位。

不應為推廣發布戴律師假髮及律師袍照片

另一方面，《指引》亦指出大律師應保護客戶隱私，在未經當事人明確書面同意前，不得披露任何未公開的案件資訊，包括客戶名稱。同時，大律師亦須尊重法庭服飾的莊嚴性，原則上禁止為執業推廣目的，發布任何穿戴律師假髮及律師袍照片。

大律師公會名譽秘書王永愷在通告中表示，公會推出這份清晰的指引，希望幫助會員在利用新平台推廣業務的同時，能堅守專業操守的最高標準，維護公眾對司法制度信心。他強調，《指引》並非要取代《行為守則》，而是作為一份實用參考，提醒會員時刻注意其專業責任。