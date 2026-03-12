OpenClaw︱數字辦：安全風險存不確定性 已提醒部門勿於連接政府電腦安裝

近期一款名為OpenClaw（內地俗稱「龍蝦」）的AI應用引發熱潮，惟被指程式有風全安險，內地政府更禁止在辦公室電腦安裝。數字政策辦公室回覆《星島頭條》查詢時表示，注意到OpenClawAI智能體在提供AI輔助功能時，可能帶來權限過高、資料外洩、系統遭入侵等潛在保安隱患。

已提醒部門不應在連接政府網絡電腦安裝

鑑於與OpenClaw的相關安全風險有不確定性，數字辦已提醒各部門，不應在連接政府內部網絡的電腦上安裝OpenClaw。

數字辦亦建議機構和個人用戶在部署和應用OpenClaw時，必須採取足夠的安全措施，包括對運行環境進行嚴格隔離，加強憑證管理及持續關注官方發布的「補丁」和安全更新等，以降低相關風險。

政策局及部門安裝任何軟件前 須進行嚴格風險評估

數字辦又指，政府已制訂一套全面的《政府資訊科技保安政策及指引》供各部門遵守和使用。各部門安裝不同軟件前，須作風險評估，包括使用軟件／產品的需要、產品特性和過往記錄、對部門帶來的保安風險等，並遵守相關的保安政策及指引。根據指引，各政策局及部門（B/Ds）在安裝任何軟件（包括OpenClaw）前，必須進行嚴格的風險評估。

另一方面，政府亦高度重視AI應用的治理和風險防範，數字辦制訂了《人工智能道德框架》、《香港生成式人工智能技術及應用指引》等，為開發及應用AI技術的項目提供指引，以識別和管理有關AI項目的潛在風險及須注意事項（例如系統的安全及穩健性、個人私隱、數據安全和管理），並為技術開發者、服務提供者和服務使用者提供實用指南。相關指引為本港構建了一套符合香港情況、平衡創新發展與道德責任的人工智能治理框架。有關指引已參考各地不同的標準及指引(例如國際標準ISO 42001、IEEE的標準和國家標準等)。政府一直關注人工智能的發展，持續審視相關指引以應對人工智能帶來的新挑戰。

數字辦亦建議機構和個人用戶在部署和應用OpenClaw時，必須採取足夠的安全措施。