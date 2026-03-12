油價急升︱消委會深切關注 籲業界充分考慮消費者負擔能力 以審慎態度制定銷售策略

消委會表示，中東地區局勢上月下旬升溫，由上月27日至昨日，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。

消委會呼籲業界應體恤及充分考慮消費者的負擔能力

消委會表示，對各間油公司近日的汽油零售牌價接連急升表示深切關注。雖然定價策略為各油公司的商業決定，但消委會呼籲業界應體恤及充分考慮消費者的負擔能力，以審慎的態度制定銷售策略，履行企業社會責任。消委會一直持續監本港車用燃油價格。

