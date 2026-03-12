鼠患｜食環署突擊巡查逾200間新鮮糧食店 提21宗檢控 一店舖已展開程序取消牌照
更新時間：21:19 2026-03-12 HKT
食環署今日（12日）在社交平台發文，表示署方嚴厲打擊衞生欠佳及鼠患嚴重的新鮮糧食店，並高度重視食物安全與環境衞生。食環署早前向不當處理豬隻屠體、導致店內鼠患嚴重的新鮮糧食店，即時發出封閉令。在2月底至3月初於清晨肉車送貨時段，在全港突擊巡查逾200間持牌新鮮糧食店。
巡查逾200間店 作21宗檢控
食環署就處所不清潔、沒有妥善存放肉類等違規情況作出47次口頭警告／勸喻，以及21宗檢控。就一間店舖將豬隻屠體存放於處所外的嚴重違規情況，已展開程序取消有關新鮮糧食店的牌照。
將繼續在各區採取清晨突擊行動
署方指，未來會繼續在各區採取清晨突擊行動，若發現有新鮮糧食店不當處理豬隻屠體導致鼠患，會向店鋪發出即時封閉令或取消其牌照，以保障市民健康。
